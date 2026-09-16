Волкер шокував прогнозом щодо Путіна: «Ілюзій бути не повинно»

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін після останніх переговорів не змінив своєї позиції щодо завершення війни проти України та не готовий відмовлятися від максималістських цілей.

Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «НАСПРАВДІ MAX».

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За словами Волкера, після останніх переговорів російський диктатор «не відступив ні на крок» і не демонструє готовності змінювати свою позицію.

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«Путін не відступив ні на крок і не збирається. Тож ілюзій бути не повинно. Ціль Путіна — ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу та підкорити її як частину Російської імперії. Без сумніву, саме це він і намагається зробити», — сказав дипломат.

Волкер вважає, що Україна правильно робить, зберігаючи готовність до переговорів та одночасно посилюючи тиск на Росію за допомогою далекобійних ударів. Водночас Вашингтон, на його думку, поки не посилює тиск на Москву.

Дипломат зазначив, що Путін користується такою позицією президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, що Росія використовує таку позицію президента Трампа, щоб продовжувати свою агресію проти України. І потрібно більше тиску на Росію, щоб змусити Путіна зупинити війну. Але ми цього не робимо. Тож насправді це Україна зараз успішно тисне на Путіна. Саме Україна чинить цей тиск», — сказав Волкер.

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За прогнозом Волкера, Путін навряд чи погодиться на припинення вогню до зими. Дипломат вважає, що очільник Кремля захоче скористатися зимовим періодом, щоб оцінити результати російської армії на полі бою.

«Я не думаю, що Путін буде готовий до припинення вогню до цієї зими. Він захоче використати зиму, щоб подивитися, чого зможе досягти. Зрештою, йому це не вдасться», — сказав колишній спецпредставник США.

Водночас Волкер допускає, що у 2027 році може з’явитися можливість для припинення вогню. Однак повноцінної мирної угоди, на його думку, Путін не погодиться досягнути, оскільки це вимагало б від нього визнати суверенітет України, легітимність Зеленського та існування міжнародного кордону між державами.

«Припинення вогню можливе. Я не думаю, що Путін колись погодиться на мирну угоду», — сказав дипломат.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про згоду України та Росії на енергетичне перемир’я, проте в Москві про це навряд чи знають.

Ми раніше інформували, що сенатор Том Тілліс заявив, що Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій до настання зими, оскільки може розраховувати використати холодний сезон для посилення тиску на Україну та отримання додаткових важелів впливу.

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