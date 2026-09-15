Кремль хоче отримати те, чого раніше не мав: Каллас розкрила тактику Росії на переговорах

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас / © Associated Press

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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що відповіла б президенту Росії Володимиру Путіну, якби той їй зетелефонував. Так само вона б відповіла на дзвінок міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, якби така розмова стала можливою. Водночас вона наголосила, що не підтримує початок переговорів із Росією на умовах Кремля. Вона також зазначила, що Москва підвищує ставки.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю фінській телерадіокомпанії Yle.

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«Звісно, я буду розмовляти, якщо з’явиться така можливість», — сказала вона.

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Каллас нагадала, що вже зустрічалася з Лавровим на міжнародних форумах, зокрема під час АСЕАН і G20. За її словами, тоді вона прямо викладала йому позицію Європейського Союзу.

Каллас розкритикувала підхід Росії до переговорів

За словами очільниці європейської дипломатії, Москва вміло веде переговори. Вона вважає, що Росія висуває максимальні вимоги, погрожує та очікує поступок від Заходу.

На думку Каллас, Кремль намагається отримати те, чого раніше не мав.

Вона також скептично оцінила роботу спеціальних представників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які протягом останніх 1,5 року їздили до Москви та Києва і шукали шляхи до миру в Україні.

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На думку Каллас, у цьому процесі мають брати участь люди, які краще розуміють, як діє Росія.

«Це не приведе до справедливого миру»

Каллас заявила, якщо мета полягає у швидкому завершенні війни, найпростішим способом буде змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає, — своєї землі та своїх людей.

Однак, наголосила вона, такий підхід не призведе до справедливого та стійкого миру.

Вона також заявила, що Європейський Союз наразі не може бути повноцінним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ. Водночас нагадала, що під час переговорів неминуче обговорюватимуться питання, вирішення яких залежить від Європи. Серед них, зокрема, доля заморожених російських активів.

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За словами Каллас, ЄС має чітко дати зрозуміти, що такі питання не можуть вирішуватися лише в межах діалогу між Москвою та Вашингтоном.

«Вимоги Росії максимальні. У відповідь ми теж маємо говорити про свої максимальні вимоги, щоб переговорні позиції були збалансованими», — сказала Каллас.

Нагадаємо, в Москві назвали «гарною ініціативою» пропозицію президента США Дональда Трампа щодо «енергетичного перемир’я» між Росією та Україною, проте натякнули, що не погодяться на неї.

Тим часом Дональд Трамп написав, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я.

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