Синоптики попереджають про похолодання / © Pixabay

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Завдяки впливу антициклону в більшості регіонів України 16 вересня буде тепло й сонячно. Водночас синоптики попереджають про ранкові тумани на заході та стрімке похолодання з дощами вже найближчими днями.

Детальний прогноз погоди в Україні 16 вересня дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 16 вересня сонячну й теплу погоду. За її словами, найтепліше буде в західних областях — очікується від +22 до +26 градусів тепла.

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У більшості областей впродовж дня передбачається від +20 до +23 градусів тепла, у східних регіонах буде свіжіше, там очікується від +17 до +20 градусів.

Водночас вона попереджає, що від 21 вересня в Україні стане прохолодніше.

«Температура повітря істотно знизиться і впродовж дня становитиме +10…+17. Побільшає дощів. Через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади», — зазначає Діденко.

За даними Українського гідрометцентру, 16 вересня антициклон з Румунії принесе до України суху погоду з мінливою хмарністю і північно-західним вітром зі швидкістю 5–10 м/с. Завдяки сонячному прогріванню температура повітря вдень становитиме +20…+25 градусів тепла, хоча ночі залишатимуться прохолодними — від +6 до +12.

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Винятком стануть східні області, де через хмарність ніч буде теплішою — очікується від +10 до +15 градусів тепла, а день — дещо свіжішим: стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +22 градусів.

Погода в Україні 16 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про нічний і ранковий туман у західних областях, видимість становитиме 200–500 м. У зв’язку з небезпечними гідрометеорологічними явищами в цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про туман у західних областях 16 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 16 вересня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів.

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У Києві вночі буде близько +10 тепла, вдень повітря прогріється до +21…+23 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 16 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В регіоні буде мінлива хмарність без опадів, прогнозують синоптики. Вночі та вранці зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25.

Погода в Харкові

На Харківщині 16 вересня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса.

У Харкові нічні показники становитимуть від +11 до +13 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+21 градуса тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 16 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься у межах від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 вище нуля.

В Одесі температура вночі становитиме +12…+14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Температура морської води становитиме від +20 до +21 градуса тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 16 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі +7…+12 градусів тепла, вдень — від +19 до +24 градусів.

У Дніпрі очікується вночі від +10 до +12 градусів тепла, вдень — від +19 до +21 тепла.

Нагадаємо, згідно з модельними розрахунками європейської служби моніторингу клімату, середня температура у вересні та жовтні в Центральній і Східній Європі очікується вищою за норму.

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