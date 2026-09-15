Збірна України з волейболу зазнала першої поразки на Євро-2026

Україна — Польща (волейбол) / CEV

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Збірна України з волейболу поступилася Польщі в матчі заключного, п'ятого туру групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3 за сетами (20:25, 13:25, 22:25).

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Повне відео матчу Україна — Польща

Для збірної України це перша поразка на Євро-2026. До цього команда Рауля Лосано здолала Ізраїль (3:1), обіграла Північну Македонію (3:0), здолала чинних віцечемпіонів світу — Болгарію (3:1) та перемогла Португалію (3:0).

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Після поразки від поляків збірна Україна (12 очок, 5 матчів) посідає друге місце у своїй групі чемпіонату Європи. Лідирує Польща (12 балів, 4 поєдинки), яка є чинним переможцем континентальної першості.

Турнірна таблиця. Група B

1. Польща — 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (12:0 різниця сетів)

2. Україна — 4 перемоги (5), 12 очок (12:5)

3. Болгарія — 3 перемоги (4), 9 очок (10:4)

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4. Португалія — 1 перемога (5), 4 очки (5:12)

5. Ізраїль — 1 перемога (4), 2 очки (5:11)

6. Північна Македонія — 0 перемог (4), 0 очок (0:12)

Поразка від поляків означає, що збірна Україна втратила шанси фінішувати на першому місці. Водночас "синьо-жовті" можуть опуститися і на третю позицію, це залежатиме від результату гри Болгарія — Польща.

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У випадку перемоги болгар у трьох сетах, українці посядуть третє місце в групі. В інших випадках наша команда завершить груповий етап на другій сходинці.

Зазначимо, що українці ще після матчу з Болгарією достроково вийшли до плейоф Євро-2026. Свого суперника в 1/8 фіналу "синьо-жовті" дізнаються за підсумками групового раунду.

Для збірної України це четвертий поспіль вихід до плейоф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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