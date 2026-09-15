Денис Бойко і Владислав Кабаєв

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Гостем нового випуску подкасту на YouTube-каналі Дениса Бойка став півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв.

У відвертій розмові футболіст пригадав свій перехід до київського клубу, розповів про психологічний тиск під час роботи з Мірчею Луческу, перший виклик до національної збірної України та пояснив, чого, на його думку, "Динамо" не вистачило для виходу до основної стадії Ліги конференцій.

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"Це дитяча мрія": як Кабаєв опинився в "Динамо"

Для Владислава Кабаєва перехід до київського "Динамо" став здійсненням мрії, яку він мав ще з дитинства. Футболіст народився в Одесі та є вихованцем СДЮШОР "Чорноморець". У 15 років він підписав професійний контракт із рідним клубом, а на дорослому рівні дебютував 2011 року за "Чорноморець-2". Улітку 2017-го Кабаєв перейшов до луганської "Зорі", де провів п'ять сезонів, після чого 2022 року приєднався до "Динамо".

За словами футболіста, саме можливість опинитися в київському клубі була для нього особливою, адже він давно мріяв грати за "Динамо".

"Я не розумів, що там відбувається всередині команди, але усвідомлював, який це колектив, які там хлопці. Київ, столиця, команда, яка може показувати не дуже гарний результат, але завжди буде в топі. Це була моя дитяча мрія. Якби мені років 15 тому сказали, що я буду грати за "Динамо", я б не повірив, чесно".

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Кабаєв також пригадав момент, коли дізнався про інтерес "Динамо".

"Мені зателефонували і сказали, що зі мною хоче поговорити Ігор Суркіс. Ну, звісно, руки тремтять. Там було одне питання: "Ти хочеш до "Динамо"?". Я навіть не питав про умови — звісно, я хочу".

До київського клубу Кабаєв приєднався влітку 2022 року. У березні 2026-го "Динамо" подовжило з ним контракт до 30 червня 2028 року.

"Мені не вистачало діалогу": про психологічний тиск Луческу

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Окремо у розмові Кабаєв пригадав період роботи з Мірчею Луческу.

"Він десь перед грою, за дві години, міг сказати: "Коли ти вже заб'єш цей гол?". Я і так розумів, що хочу забити, але не виходило. І коли це каже така людина, ти, звісно, починаєш думати: "Ну реально, коли я вже заб'ю?". І через це, навпаки, не виходить".

За словами Кабаєва, у той період йому бракувало не стільки футбольних підказок, скільки відкритої розмови з тренером.

"Мені не вистачало людського діалогу. Типу: "Влад, навіть якщо в тебе не виходить, я в тебе вірю, я розумію, що тобі потрібен час". Я би, можливо, і відкрився йому та сказав: "У мене такі психологічні проблеми, дайте мені час"".

Водночас футболіст наголошує, що саме робота з Луческу допомогла йому вийти на новий для себе рівень.

"Він мені показав, що я можу більше. Якби не він, я би, можливо, не пішов у психологію і залишився б на тому рівні. А я почав працювати. При ньому я відчував, що "Динамо" — це сила, це мотор. І це зробило мене сильнішим ментально на 100%".

Після приходу Олександра Шовковського, за словами Кабаєва, йому вдалося розслабитися та краще зрозуміти свою роль на полі. Саме в сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у всіх 30 матчах "Динамо" в УПЛ, 25 разів виходив у стартовому складі та допоміг команді здобути чемпіонський титул.

"Потрапити до збірної легше, ніж там закріпитися": про дебют за Україну

2024 року Кабаєв отримав перший виклик до національної збірної України. Про це футболіст дізнався досить несподівано — побачив своє прізвище в опублікованому списку гравців.

"Заходжу в Instagram і бачу, що виставили список. Мені ніхто не телелфонував. Просто відкриваєш Instagram: "О, я викликаний”. Супер, клас".

Водночас сам футболіст зізнається, що не зміг повністю розкритися у збірній і вважає це власною відповідальністю.

"Я вже це казав: потрапити до збірної легше, ніж там закріпитися. І в мене це на цей момент не вийшло. Відкрито кажу, що тут проблема не в тренері, не у футболістах, а була проблема в мені. Я це розумію".

Кабаєв також розповів, що після першого виклику багато аналізував власну гру та намагався зрозуміти, чого йому бракує для повернення до національної команди.

"Більш психологічна була проблема": чого "Динамо" не вистачило в єврокубках

Говорячи про невдалий старт "Динамо" в єврокубках, Кабаєв не погодився з думкою, що команді бракувало характеру.

"Я думаю, тут нам більш психологічно чогось не вистачило. Ми, мабуть, самі не вірили".

Футболіст також говорить про тиск, який команда відчуває через очікування від "Динамо".

"Результату нема, критика, переїзди. Ми приїжджаємо, від нас чекають, ми від себе чекаємо результату. Я, чесно, самокритичний, на мене це давить. Але я, звісно, вірю і все для цього роблю, щоб "Динамо" Київ більш легко, більш впевнено, більш солідно виходило на футбольне поле".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Владиславом Кабаєвим вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Тут — чесні розмови із творцями українського спорту.

Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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