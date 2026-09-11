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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Динамо — Епіцентр: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться пряму трансляцію поєдинку 6-го туру чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні між київським "Динамо" та "Епіцентром" з міста Кам'янець-Подільський.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Епіцентр"

"Динамо" — "Епіцентр" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 14 вересня, київське "Динамо" прийме "Епіцентр" з міста Кам'янець-Подільський у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Гра розпочнеться о 15:30.

"Динамо" з 7 очками після чотирьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. У двох останніх поєдинках чемпіонату України команда Ігоря Костюка не змогла перемогти — розгромно програла "Буковині" (0:3) та зіграла внічию проти ЛНЗ (0:0).

"Епіцентр" з 8 балами після п'яти поєдинків перебуває на п'ятій позиції в УПЛ. У двох останніх матчах національного чемпіонату команда Сергія Нагорняка розгромила "Кудрівку" (3:0) та зіграла внічию з "Буковиною" (0:0).

Перед очною зустріччю "Динамо" та "Епіцентр" зіграли свої матчі 1/16 фіналу Кубка України: кияни здолали вінницьку "Ниву" (1:0), а команда з Хмельницької області розгромила черкаський "Карбон" (3:0).

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що тренер "Динамо" прокоментував другу поспіль втрату очок у чемпіонаті України.

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