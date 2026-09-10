"Динамо" здолало вінницьку "Ниву" та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" обіграло вінницьку "Ниву" в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні НТБ "Нива" у Вінниці завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол "біло-сині" забили на старті другого тайму — на 51-й хвилині зустрічі сенегальський захисник Аліу Тіаре ударом головою замкнув подачу з кутового з лівого флангу від Олександра Піхальонка.

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Таким чином, "Динамо" вийшло до 1/8 фіналу Кубка України, а вінницька "Нива" припинила боротьбу в турнірі.

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Огляд матчу "Нива" Вінниця — "Динамо"

Для "Динамо" це був перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Нива" стартувала з 1/32 фіналу, де в серії пенальті пройшла львівський "Рух" — 2:2 (пен. 4:3).

Наразі "Динамо" посідає шосте місце в УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У двох останніх поєдинках команда Ігоря Костюк не змогла перемогти — розгромно програла "Буковині" (0:3) та зіграла внічию проти ЛНЗ (0:0).

"Нива" перебуває на третій позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 8 очок за п'ять матчів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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