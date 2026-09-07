Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

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Від 8 до 17 вересня відбудуться матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.

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Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

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Кубок України: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Вівторок, 8 вересня

13:00 "Олімпія" (Савинці) — "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:00 "Базис" (Кочубіївка) — "Маяк" (Сарни)

Середа, 9 вересня

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11:00 "Вікторія" (Суми) — "Металіст" (Харків)

12:00 "Карбон" (Черкаси) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

13:00 "Пробій" (Городенка) — "Олександрія" (Олександрія)

14:00 "Новий Розділ" (Новий Розділ) — "Агротех" (Тишківка)

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15:00 "Агробізнес" (Волочиськ) — "Лівий Берег" (Київ)

16:00 "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ)

18:00 "Полісся" (Житомир) — "Кудрівка" (Кудрівка)

Четвер, 10 вересня

15:30 "Нива" (Вінниця) — "Динамо" (Київ)

Середа, 16 вересня

14:00 "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків" (Харків)

15:00 "Куликів-Білка" (Куликів) — "Верес" (Рівне)

16:00 "Буковина" (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси)

Четвер, 17 вересня

11:00 "Тростянець" (Суми) — "Чернігів" (Чернігів)

15:00 "Вільхівці" (Закарпатська область) — "Шахтар" (Донецьк)

15:30 "Колос" (Ковалівка) — "Карпати" (Львів)

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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