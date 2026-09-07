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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/16 фіналу
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.
Від 8 до 17 вересня відбудуться матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
На цій стадії турніру зіграють 32 клуби: 28 переможців матчів 1/32 фіналу та 4 представники України в нинішньому єврокубковому сезоні — "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Кубок України: розклад і результати матчів 1/16 фіналу
Вівторок, 8 вересня
13:00 "Олімпія" (Савинці) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
15:00 "Базис" (Кочубіївка) — "Маяк" (Сарни)
Середа, 9 вересня
11:00 "Вікторія" (Суми) — "Металіст" (Харків)
12:00 "Карбон" (Черкаси) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
13:00 "Пробій" (Городенка) — "Олександрія" (Олександрія)
14:00 "Новий Розділ" (Новий Розділ) — "Агротех" (Тишківка)
15:00 "Агробізнес" (Волочиськ) — "Лівий Берег" (Київ)
16:00 "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ)
18:00 "Полісся" (Житомир) — "Кудрівка" (Кудрівка)
Четвер, 10 вересня
15:30 "Нива" (Вінниця) — "Динамо" (Київ)
Середа, 16 вересня
14:00 "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) — "Харків" (Харків)
15:00 "Куликів-Білка" (Куликів) — "Верес" (Рівне)
16:00 "Буковина" (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси)
Четвер, 17 вересня
11:00 "Тростянець" (Суми) — "Чернігів" (Чернігів)
15:00 "Вільхівці" (Закарпатська область) — "Шахтар" (Донецьк)
15:30 "Колос" (Ковалівка) — "Карпати" (Львів)
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).