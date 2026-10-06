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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Нам пощастило": тренер збірної Угорщини оцінив перемогу над Україною в Лізі націй

Марко Россі визнав, що збірна України заслуговувала на перемогу в матчі з його командою.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марко Россі

Марко Россі / © Associated Press

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі прокоментував перемогу над Україною в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві та завершився поразкою підопічних Андреа Мальдери з рахунком 1:2.

"Сьогодні українці заслуговували на перемогу, а нам пощастило. У Будапешті все було навпаки: українцям пощастило, а ми заслуговували на три очки", — цитує Россі nemzetisport.hu.

Зазначимо, що в першому турі Ліги націй збірна України в Будапешті здолала угорців з рахунком 1:0.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

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