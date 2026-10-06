Фунчоза з куркою та овочами: рецепт страви за 20 хвилин

Фунчоза з куркою та овочами tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Коли хочеться чогось смачного, проте стояти біля плити пів дня зовсім немає бажання, на допомогу приходять рецепти «все в одній сковорідці». Ця фунчоза — саме такий варіант, куряче філе, овочі, гриби та скляна локшина чудово поєднуються із соєвим соусом і солодким чилі, а кунжут додає страві приємного горіхового акценту, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp

Інгредієнти фунчоза 200 г куряче філе 700 г морква 150 г цибуля 120 г солодкий перець 150 г печериці 300 г соєвий соус 3–5 ст. л соус солодкий чилі 3–4 ст. л сіль перець олія 15 г кунжут

Приготування

Розігрійте сковорідку, додайте олію та викладіть куряче філе, нарізане невеликими шматочками. Обсмажуйте його на сильному вогні близько 3 хв, щоб м’ясо добре підрум’янилося з усіх боків. Додайте цибулю, нарізану півкільцями, та печериці. Посоліть, поперчіть і смажте, періодично перемішуйте. Моркву та солодкий перець наріжте тонкою соломкою, додайте до сковорідки та готуйте ще приблизно 8 хв. Овочі мають залишитися соковитими, а не перетворитися на пюре. Тим часом залийте фунчозу окропом і залиште на 6–7 хв. Потім добре злийте воду. З’єднайте локшину з куркою та овочами, влийте соєвий соус і солодкий чилі. Перемішайте, прогрійте все разом ще кілька хвилин і подавайте, не забудьте посипати кунжутом.

Це ідеальний рецепт для тих днів, коли хочеться домашньої їжі без зайвих складнощів.

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