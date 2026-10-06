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- Рецепти
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Фунчоза з куркою та овочами: рецепт страви за 20 хвилин
Ситна, яскрава та дуже проста у приготуванні — фунчоза з куркою та овочами може стати ідеальним варіантом для швидкого обіду. Усього 20 хв і на столі велика порція локшини з соковитою куркою, печерицями, солодким перцем та пікантним соусом.
Коли хочеться чогось смачного, проте стояти біля плити пів дня зовсім немає бажання, на допомогу приходять рецепти «все в одній сковорідці». Ця фунчоза — саме такий варіант, куряче філе, овочі, гриби та скляна локшина чудово поєднуються із соєвим соусом і солодким чилі, а кунжут додає страві приємного горіхового акценту, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp
Інгредієнти
- фунчоза
- 200 г
- куряче філе
- 700 г
- морква
- 150 г
- цибуля
- 120 г
- солодкий перець
- 150 г
- печериці
- 300 г
- соєвий соус
- 3–5 ст. л
- соус солодкий чилі
- 3–4 ст. л
- сіль
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- перець
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- олія
- 15 г
- кунжут
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Приготування
Розігрійте сковорідку, додайте олію та викладіть куряче філе, нарізане невеликими шматочками.
Обсмажуйте його на сильному вогні близько 3 хв, щоб м’ясо добре підрум’янилося з усіх боків.
Додайте цибулю, нарізану півкільцями, та печериці.
Посоліть, поперчіть і смажте, періодично перемішуйте.
Моркву та солодкий перець наріжте тонкою соломкою, додайте до сковорідки та готуйте ще приблизно 8 хв. Овочі мають залишитися соковитими, а не перетворитися на пюре.
Тим часом залийте фунчозу окропом і залиште на 6–7 хв.
Потім добре злийте воду.
З’єднайте локшину з куркою та овочами, влийте соєвий соус і солодкий чилі.
Перемішайте, прогрійте все разом ще кілька хвилин і подавайте, не забудьте посипати кунжутом.
Це ідеальний рецепт для тих днів, коли хочеться домашньої їжі без зайвих складнощів.