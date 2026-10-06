ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Фунчоза з куркою та овочами: рецепт страви за 20 хвилин

Ситна, яскрава та дуже проста у приготуванні — фунчоза з куркою та овочами може стати ідеальним варіантом для швидкого обіду. Усього 20 хв і на столі велика порція локшини з соковитою куркою, печерицями, солодким перцем та пікантним соусом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Фунчоза з куркою та овочами tiktok.com/@mil_alexx_pp

Фунчоза з куркою та овочами tiktok.com/@mil_alexx_pp

Коли хочеться чогось смачного, проте стояти біля плити пів дня зовсім немає бажання, на допомогу приходять рецепти «все в одній сковорідці». Ця фунчоза — саме такий варіант, куряче філе, овочі, гриби та скляна локшина чудово поєднуються із соєвим соусом і солодким чилі, а кунжут додає страві приємного горіхового акценту, про це розповіли на сторінці mil_alexx_pp

Інгредієнти

фунчоза
200 г
куряче філе
700 г
морква
150 г
цибуля
120 г
солодкий перець
150 г
печериці
300 г
соєвий соус
3–5 ст. л
соус солодкий чилі
3–4 ст. л
сіль
перець
олія
15 г
кунжут

Приготування

  1. Розігрійте сковорідку, додайте олію та викладіть куряче філе, нарізане невеликими шматочками.

  2. Обсмажуйте його на сильному вогні близько 3 хв, щоб м’ясо добре підрум’янилося з усіх боків.

  3. Додайте цибулю, нарізану півкільцями, та печериці.

  4. Посоліть, поперчіть і смажте, періодично перемішуйте.

  5. Моркву та солодкий перець наріжте тонкою соломкою, додайте до сковорідки та готуйте ще приблизно 8 хв. Овочі мають залишитися соковитими, а не перетворитися на пюре.

  6. Тим часом залийте фунчозу окропом і залиште на 6–7 хв.

  7. Потім добре злийте воду.

  8. З’єднайте локшину з куркою та овочами, влийте соєвий соус і солодкий чилі.

  9. Перемішайте, прогрійте все разом ще кілька хвилин і подавайте, не забудьте посипати кунжутом.

Це ідеальний рецепт для тих днів, коли хочеться домашньої їжі без зайвих складнощів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie