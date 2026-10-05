Курячі сердечка у ніжному соусі: простий рецепт

Курячі сердечка у ніжному соусі tiktok.com/@anna_didus

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Курячі сердечка — дуже універсальний продукт, який легко перетворити на затишну домашню вечерю. Головний секрет цього рецепта, про який розповіли на сторінці anna_didus , — соус зі сметани та томатної пасти, він робить сердечка м’якими, соковитими та ароматними. Готується все на одній пательні, тому рецепт не потребує ні складних технік, ні гори посуду.

Курячі сердечка у ніжному соусі tiktok.com/@anna_didus

Інгредієнти

курячі серця — 600 г

велика цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

олія для смаження

Для соусу

сметана — 3 ст. л

томатна паста — 1 ст. л

борошно — 1 ст. л

вода — 1 склянка

сіль

хмелі-сунелі

паприка

Приготування

Курячі сердечка розріжте навпіл і зріжте зайвий жир та плівки. Добре промийте, обсушіть і викладіть на розігріту пательню з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте, поки не випарується рідина, яку виділять сердечка. Потім додайте цибулю, нарізану півкільцями, та моркву, нарізану тонкими півкружальцями. Готуйте разом, доки овочі не стануть м’якими. Тим часом приготуйте соус, змішайте сметану, томатну пасту та борошно до однорідності. Поступово влийте склянку води та постійно перемішуйте, щоб не залишилося грудочок. Влийте соус у пательню до сердечок та овочів. Посоліть, додайте паприку та хмелі-сунелі, перемішайте й накрийте кришкою. Тушкуйте на маленькому вогні близько 20 хв, час від часу перемішуйте. За цей час соус загусне, а сердечка стануть ніжними та добре просочаться спеціями. Подавайте гарячими з улюбленим гарніром. Особливо вдало ця страва поєднується з картопляним пюре, яке чудово доповнює ароматний соус.

Ніжні курячі сердечка у густому сметанно-томатному соусі — саме та страва, яка нагадує про просту домашню кухню. Мінімум зусиль, доступні інгредієнти та ситний результат.

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