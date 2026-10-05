Навіщо сипати сіль в унітаз: корисний лайфгак, який допоможе позбутися багатьох проблем

Навіщо сипати сіль в унітаз / © Фото з відкритих джерел

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Звичайна кухонна сіль може стати несподіваним помічником не лише на кухні, а й під час прибирання. Господині використовують її для догляду за сантехнікою, а один із найпростіших лайфгаків — насипати сіль в унітаз. Вона може допомогти впоратися з легким забрудненням, неприємним запахом і частиною відкладень, якщо використовувати цей народний метод як додатковий догляд.

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Навіщо сипати сіль в унітаз

Сіль має легку абразивну дію, тому її кристали можуть допомагати відокремлювати поверхневий бруд під час подальшого очищення. Крім того, такий спосіб часто використовують для освіження сантехніки та підтримання її чистоти.

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Особливо корисний трюк, якщо в унітазі з’явився легкий наліт або неприємний запах, але ситуація ще не потребує спеціального засобу для глибокого очищення.

Водночас не варто вважати сіль дезінфектором: дослідження та рекомендації фахівців не підтверджують, що звичайна кількість кухонної солі в унітазі здатна надійно знищувати хвороботворні мікроорганізми.

Як правильно використовувати сіль

Для домашнього очищення можна взяти приблизно пів склянки звичайної кухонної солі. Рівномірно насипте її у воду в чаші унітаза та залиште на 20–30 хвилин.

Після цього добре пройдіться йоржиком по стінках чаші та змийте воду. Якщо забруднення невелике, процедура допоможе освіжити сантехніку без складних маніпуляцій. Ще один варіант — залишити сіль на кілька годин або на ніч, коли унітазом ніхто не користується.

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Найбільш доречно використовувати цей метод для регулярного догляду. Сіль може бути корисною як простий абразив під час очищення легкого поверхневого нальоту, а також допомогти освіжити чашу унітаза.

Якщо вода почала повільно йти, сіль іноді використовують як домашній спосіб для початкового очищення зливу. Однак сильне засмічення вона не усуне, у такій ситуації потрібен механічний спосіб очищення або допомога сантехніка.

Сіль варто сприймати саме як додатковий домашній трюк, а не заміну повноцінному очищенню та дезінфекції. Також не варто змішувати сіль із різними хімічними засобами навмання. Особливо небезпечно комбінувати побутову хімію, якщо ви не знаєте, яка реакція між її компонентами відбудеться.

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