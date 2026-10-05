Чим булгур відрізняється від пшеничної крупи / © Credits

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Булгур часто називають просто пшеничною крупою, але між цими продуктами є важлива відмінність у способі обробки. Як пояснює американське видання Healthline, булгур виготовляють із пшениці, яку спочатку пропарюють, висушують, а потім подрібнюють. Саме тому крупа швидко готується і зберігає значну частину поживних речовин.

Чим булгур відрізняється від пшеничної крупи

І булгур, і пшенична крупа виготовляються з пшениці, однак технологія їх виробництва різна. Булгур проходить попередню термічну обробку, після чого його висушують і подрібнюють. Звичайну пшеничну крупу отримують шляхом подрібнення зерна без такого попереднього пропарювання.

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Ще одна важлива особливість булгуру — він належить до цільнозернових продуктів, якщо під час обробки збережені всі частини зерна. Це означає, що в ньому залишаються оболонка, зародок і ендосперм, а разом із ними — клітковина, мінерали та інші поживні сполуки.

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Саме попередня обробка робить булгур дуже зручним у приготуванні. Деякі сорти можна навіть не варити тривалий час, а просто залити гарячою водою і залишити набухати.

Чим булгур корисний для організму

Клітковина. Одна з головних переваг булгуру — велика кількість клітковини. У чашці готового продукту її близько 8 грамів. Також булгур містить білок, магній, марганець, залізо та вітаміни групи B.

Користь для кишечника. Клітковина важлива для нормальної роботи травної системи. Вона сприяє регулярній роботі кишківника, а цільнозернові продукти також можуть підтримувати різноманітність корисних бактерій у ньому.

Користь для серцево-судинної системи. Дослідження цільнозернових продуктів загалом пов’язують їх регулярне споживання з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Булгур додатково містить магній і калій, які важливі для нормальної роботи серця та судин.

Регулювання рівня цукру. Ще одна перевага — вплив на рівень цукру в крові. Завдяки клітковині цільнозернові продукти перетравлюються повільніше, ніж багато рафінованих зернових продуктів. Тому булгур може бути вдалою альтернативою крупам із меншою кількістю клітковини в раціоні.

Чи можна їсти булгур тим, хто стежить за вагою

Булгур може добре вписуватися в раціон людей, які контролюють вагу. Він містить відносно небагато калорій і водночас дає організму клітковину та білок, які сприяють тривалішому відчуттю ситості.

Його можна використовувати замість рису, додавати до овочевих салатів, супів або подавати як гарнір до м’яса, риби чи бобових.

Водночас булгур не підходить людям із целіакією та тим, кому потрібно уникати глютену, оскільки він виготовляється з пшениці.

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