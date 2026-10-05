18-річна донька-модель Ніколь Кідман вийшла на подіум Valentino

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

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18-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан продовжує активно будувати кар’єру в модельному бізнесі. Донька Ніколь Кідман і Кіта Урбана вийшла на подіум показу Valentino колекції весна-літо 2027, який відбувся в Парижі. Вона стала однією з моделей шоу Antibiblioteca Алессандро Мікеле.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images

Дівчина продемонструвала на подіумі розкішну оксамитову сукню з глибоким вирізом нижче пупка та шлейфом із плісированої тканини. Її образ доповнювали ефектне багатоярусне намисто з каменями, бісером і перлами, великі довгі сережки та контрастні рукавички темно-малинового кольору.

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Показ відбувся в історичній паризькій бібліотеці Sainte-Geneviève. Саму колекцію Мікеле присвятив концепції «антибібліотеки» — простору книжок, які людина ще не прочитала, але які відкривають перед нею нові можливості. Гостям показу також запропонували принести з собою книжку, щоб після заходу передати її до публічних бібліотек.

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Нагадаємо, Сандей Роуз розпочала модельну кар’єру 2024 року, коли дебютувала на подіумі Miu Miu. Відтоді вона встигла вийти на покази Dior, Dries Van Noten та інших відомих модних домів, поступово перетворюючись із доньки знаменитих батьків на затребувану молоду модель.

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