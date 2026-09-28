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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

День ангела 5 жовтня: кого та як вітати з іменинами

5 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 5 жовтня

Який день ангела 5 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 5 жовтня

5 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Дем’яна, Дениса, Макара, Матвія, Олександру.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає «Бог — моя сила». В дитинстві легко вчиться, любить читати. В дорослому віці стає комунікабельним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає зухвалим.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Дамії». В дитинстві товариський, емоційний. В дорослому віці стає спортивним.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві дружелюбний, красномовний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «дарунок від Бога». В дитинстві скромний, не любить привертати зайву увагу. В дорослому віці стає уважним.

Олександра — давньогрецьке походження, означає «захисниця». В дитинстві смілива, енергійна. В дорослому віці стає рішучою.

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 5 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, тепла, любові та здійснених мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, дарує сили у складні хвилини та веде назустріч добрим подіям. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості й благополуччя.

***

З Днем ангела! Бажаю світла й гармонії в душі, щирих людей поруч і багато приводів для усмішки. Нехай доля буде прихильною, а ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм надійним крилом.

***

Вітаю з іменинами! Нехай цей день принесе гарний настрій, теплі слова та приємні зустрічі. Бажаю, щоб у житті все складалося якнайкраще, мрії здійснювалися, а кожен новий день приносив щось добре.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю миру, здоров’я, щастя та добробуту. Нехай ангел-охоронець береже тебе і твоїх рідних, у серці завжди живе надія, а попереду чекає багато світлих і радісних подій.

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