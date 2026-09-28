Яке свято 5 жовтня 2026 року / © ТСН

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5 жовтня 2026 року — понеділок. 1684-й день війни в Україні.

Яке свято 5 жовтня

5 жовтня віряни святкують День пам’яті мучениці Харитини / © pexels.com

5 жовтня віряни святкують День пам’яті мучениці Харитини. За церковним переданням, Харитина в юному віці залишилася сиротою і виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Вона сама стала християнкою і відкрито сповідувала свою віру, а також допомагала іншим пізнавати християнство. Під час гонінь її заарештували й вимагали принести жертву язичницьким богам. Харитина відмовилася зректися Христа. За житійною традицією, її піддали тяжким катуванням, але вона залишилася вірною своїй вірі до смерті. Саме тому Церква шанує її як мученицю.

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5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя / © pexels.com

5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Дата пов’язана з подією 5 жовтня 1966 року, коли UNESCO та Міжнародна організація праці ухвалили рекомендацію про статус учителів — документ щодо їхніх прав, умов праці, підготовки та професійного становища. Цього дня у світі дякують педагогам за їхню працю, знання, терпіння та внесок у майбутнє дітей. Щороку Всесвітній день учителя також привертає увагу до актуальних проблем освіти й умов роботи педагогів.

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5 жовтня Міжнародний день лікаря / © pexels.com

Також 5 жовтня Міжнародний день лікаря. Припадає на перший понеділок жовтня. Це професійний день, присвячений людям, які обрали справою життя збереження здоров’я та порятунок інших. Його пов’язують з ініціативами World Health Organization та міжнародної медичної спільноти. Головна ідея дня — солідарність лікарів усього світу та визнання важливості їхньої праці, незалежно від країни, національності чи спеціалізації.

5 жовтня Всесвітній день архітектора та архітектури / © pexels.com

А ще 5 жовтня Всесвітній день архітектора та архітектури. Свято започаткував International Union of Architects (UIA) 1985 року. Спочатку його святкували в липні, але від 1996 року дату перенесли на перший понеділок жовтня — одночасно із Всесвітнім днем Хабітат, присвяченим умовам проживання людей. Мета цього дня — нагадати, що архітектура — це не лише краса будівель. Від роботи архітекторів залежить, наскільки міста й оселі будуть зручними, безпечними, доступними та екологічними.

5 жовтня святкують Всесвітній день охорони місць проживання / © pexels.com

5 жовтня святкують Всесвітній день охорони місць проживання. Припадає на перший понеділок жовтня. Свято було засноване United Nations 1985 року, а вперше його відсвяткували 1986-го. Його мета — привернути увагу до умов, у яких живуть люди, права кожного на належне житло та відповідальності суспільства за розвиток міст і населених пунктів.

5 жовтня Всесвітній день запобігання булінгу / © pexels.com

Також 5 жовтня Всесвітній день запобігання булінгу. Припадає на перший понеділок жовтня. Його мета — привернути увагу до проблеми цькування серед дітей, підлітків і дорослих, зокрема фізичного та психологічного насильства, образ, приниження, соціальної ізоляції та кібербулінгу. Одним із символів дня став синій одяг: у межах кампанії Blue Shirt Day людей закликають одягати синє на знак солідарності з тими, хто зазнав цькування, та неприйняття булінгу.

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5 жовтня Всесвітній день боротьби з менінгітом / © pexels.com

А ще 5 жовтня Всесвітній день боротьби з менінгітом. Раніше його проводили 24 квітня, але від 2022 року дату перенесли на жовтень. Його мета — підвищити обізнаність про менінгіт — небезпечне запалення оболонок головного та спинного мозку, яке може бути спричинене бактеріями, вірусами та іншими збудниками. Особливо небезпечний бактеріальний менінгіт, оскільки хвороба може розвиватися дуже швидко.

5 жовтня Міжнародний день проти проституції / © pexels.com

5 жовтня Міжнародний день проти проституції. Він виник 2002 року як громадська ініціатива, спрямована на привернення уваги до проституції, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. Цього дня правозахисні й громадські організації порушують питання насильства, примусу, торгівлі людьми та вразливості людей, залучених до проституції, а також обговорюють способи надання їм соціальної, психологічної та правової допомоги.

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