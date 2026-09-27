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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну накрило потепління, але не скрізь — що з погодою сьогодні, 27 вересня

Антициклон принесе до України суху й теплу погоду, проте у деяких регіонах пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На більшій частині території країни опадів не очікується

На більшій частині території країни опадів не очікується / © Associated Press

У неділю, 27 вересня, в Україні переважатиме тепла та суха погода. Невеликі дощі можливі лише в окремих районах Дніпропетровської області, Криму та східних регіонах.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода у неділю, 27 вересня

  • На заході буде сухо та переважно сонячно. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура вночі становитиме +6…+11°, вдень повітря прогріється до +18…+23°.

  • У північних областях прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі температура становитиме +8…+13°, вдень — +16…+21°. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

  • У центральних регіонах буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині місцями можливий невеликий дощ. Вночі очікується +11…+16°, вдень — +16…+21°. Вітер північно-східний, 3–8 м/с вночі та 7–12 м/с вдень.

  • На півдні переважатиме суха погода, а невеликий дощ можливий місцями у Криму. Вночі температура становитиме +11…+16°, вдень — +19…+24°. Вітер північно-східний, 9–14 м/с.

  • На сході прогнозують хмарність із проясненнями та місцями невеликий дощ. Температура вночі буде в межах +10…+15°, вдень — +15…+21°. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме 6-11 градусів, вдень підніметься до 16-21 градуса.

У самому Києві вночі очікується близько 10 градусів, а вдень температура сягне 18-20 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2026–2027 року в Україні.

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