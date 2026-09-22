Погода готує неприємний сюрприз: що принесе Україні циклон із Чорного моря

Погода в Україні 23 вересня / © ТСН

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У середу, 23 вересня, частину України накриють сильні й тривалі дощі, які принесе активний циклон із Чорного моря. Подекуди негода супроводжуватиметься штормовим вітром.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні

Найбільше опадів прогнозують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. У другій половині дня сильні дощі також очікуються у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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Особливо вітряно буде на сході країни. Там північний та північно-східний вітер може посилюватися до 15–22 м/с.

В інших регіонах погода буде мінливою: дощові періоди чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Ніч проти 23 вересня виявиться холодною. На заході та півночі України, а також на Вінниччині й Кіровоградщині температура опуститься до +6…+9 °C. У південних і східних областях та на Дніпропетровщині очікується +10…+15 °C.

Удень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +12…+17 °C. Тепліше буде на Донеччині та Луганщині — до +19…+23 °C.

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Погода в Києві

У столиці суттєвих опадів у середу не прогнозують. Невеликий дощ місцями можливий у другій половині дня, найімовірніше — ближче до вечора.

Вночі у Києві буде лише +7…+8 °C, а вдень повітря прогріється приблизно до +15 °C.

«За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду. Бабине літо вже пудрить носик))», — зазначила Діденко.

Прогноз погоди 23 вересня. Фото: WXCHARTS.COM

Нагадаємо, раніше у високогір’ї Карпат уже зафіксували перші ознаки зими. На горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря опустилася нижче нуля.

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