- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 2 хв
Погода готує неприємний сюрприз: що принесе Україні циклон із Чорного моря
Погода в Україні 23 вересня різко погіршиться у низці областей. Активний циклон із Чорного моря принесе сильні дощі та штормовий вітер.
У середу, 23 вересня, частину України накриють сильні й тривалі дощі, які принесе активний циклон із Чорного моря. Подекуди негода супроводжуватиметься штормовим вітром.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
Найбільше опадів прогнозують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. У другій половині дня сильні дощі також очікуються у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Особливо вітряно буде на сході країни. Там північний та північно-східний вітер може посилюватися до 15–22 м/с.
В інших регіонах погода буде мінливою: дощові періоди чергуватимуться із сонячними проясненнями.
Ніч проти 23 вересня виявиться холодною. На заході та півночі України, а також на Вінниччині й Кіровоградщині температура опуститься до +6…+9 °C. У південних і східних областях та на Дніпропетровщині очікується +10…+15 °C.
Удень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +12…+17 °C. Тепліше буде на Донеччині та Луганщині — до +19…+23 °C.
Погода в Києві
У столиці суттєвих опадів у середу не прогнозують. Невеликий дощ місцями можливий у другій половині дня, найімовірніше — ближче до вечора.
Вночі у Києві буде лише +7…+8 °C, а вдень повітря прогріється приблизно до +15 °C.
«За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду. Бабине літо вже пудрить носик))», — зазначила Діденко.
Нагадаємо, раніше у високогір’ї Карпат уже зафіксували перші ознаки зими. На горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря опустилася нижче нуля.