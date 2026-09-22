ВЛК визнала придатним, але здоров’я погіршилося: що робити військовому 2026 року

Що робити якщо визнали придатним, але не можеш служити за станом здоров’я / © ТСН

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Стан здоров’я людини може змінитися вже після проходження військово-лікарської комісії. Хронічна хвороба може загостритися, може виникнути нове захворювання, наслідки травми або потреба в операції чи тривалому лікуванні.

Тому ситуація, коли ВЛК визнала людину придатною до військової служби, а пізніше її стан погіршився, сама собою не позбавляє права на медичну допомогу та повторну оцінку стану здоров’я.

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У Міністерстві оборони пояснюють, що ВЛК не займається лікуванням і не проводить поглиблену діагностику всіх можливих захворювань. Її завдання — визначити ступінь придатності людини до військової служби на момент проведення медичного огляду.

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Що робити, якщо після ВЛК погіршилося здоров’я

Передусім необхідно зафіксувати зміни у стані здоров’я медично. Для військовослужбовця важливими можуть бути висновки лікарів, результати обстежень, виписки зі стаціонару, дані про встановлений діагноз, проведену операцію, травму або загострення хронічного захворювання.

Якщо йдеться про військовослужбовця, Міноборони передбачає можливість отримати направлення на ВЛК через командування військової частини.

В Армія+ зазначають: у рапорті на видачу направлення на ВЛК можна вказати конкретну причину — наприклад, погіршення здоров’я, травму або загострення хронічного захворювання. До рапорту доцільно додати медичну довідку чи інші документи, які підтверджують необхідність нового медичного огляду.

2026 року військовослужбовці також можуть подавати цифрові рапорти через застосунок Армія+. Для отримання направлення на ВЛК потрібен медичний документ із рекомендацією лікаря щодо необхідності проходження такого огляду.

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Чи можна пройти ВЛК повторно, якщо попереднє рішення ще чинне

Так, за певних обставин.

За актуальними роз’ясненнями Міноборони, під час воєнного стану постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби діє протягом одного року.

Проте чекати завершення цього строку необхідно не завжди. Якщо протягом року стан здоров’я суттєво змінився — наприклад, з’явилося нове тяжке захворювання або людина перенесла операцію, — можна ініціювати новий огляд раніше.

Це відповідає і положенням нормативних документів: у разі змін у стані здоров’я військовозобов’язаного за його зверненням або за висновками лікарів може проводитися повторний медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби.

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Саме тому медичні документи мають принципове значення: вони підтверджують, що після попереднього рішення ВЛК обставини змінилися.

А якщо людина ще не служить

Для військовозобов’язаних процедура відрізняється від тієї, що діє для військовослужбовців.

2026 року запит на електронне направлення на ВЛК можна подати через Резерв+. Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Направлення на ВЛК», заповнити необхідні дані та надіслати запит.

Таким чином, у низці випадків для отримання електронного направлення вже не потрібно окремо приходити до ТЦК та СП лише за паперовим документом.

Водночас повістка і направлення на ВЛК — це різні документи. Направлення є безпосередньою підставою для проведення медичного огляду з визначеною метою.

Які документи взяти на повторну ВЛК

Перед проходженням комісії варто зібрати всі медичні документи, що можуть підтвердити реальний стан здоров’я.

Це можуть бути виписки з лікарні, висновки профільних спеціалістів, результати МРТ, КТ, УЗД та інших досліджень, результати лабораторних аналізів, документи про операції та лікування, інформація про травми, а також медичні висновки щодо хронічних захворювань.

Особливо важливими можуть бути документи, отримані вже після попередньої ВЛК, якщо вони підтверджують появу нового захворювання або погіршення стану.

Під час медогляду лікарі ВЛК також можуть ознайомлюватися з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я та документами, які надає сама людина.

Що змінилося у роботі ВЛК

Процедура військово-лікарської експертизи останніми роками стала значно більш цифровізованою.

Електронні постанови ВЛК передаються до відповідних інформаційних систем, а дані можуть потрапляти до реєстру «Оберіг». Водночас цифровізація не скасовує самого медичного огляду: висновок про стан здоров’я не повинен формуватися без фактичного проходження огляду.

Для військовозобов’язаних частину процедур можна пройти через Резерв+, а для чинних військовослужбовців передбачені електронні рапорти в Армія+.

Що робити, якщо військовому потрібне лікування

Направлення на лікування та направлення на ВЛК — не одне й те саме.

За інформацією Армія+, військовослужбовець може подати рапорт на видачу направлення на лікування. Для цього також можна звернутися до медичної служби своєї військової частини.

Якщо після медичного огляду лікарі встановлюють необхідність тимчасового звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я, це має підтверджуватися відповідною медичною довідкою.

Тому за погіршення здоров’я важливо не обмежуватися усним повідомленням про погане самопочуття, а звернутися по медичну допомогу та отримати документи, які фіксують стан.

А якщо людина не погоджується з рішенням ВЛК

Наявність постанови ВЛК не позбавляє права її оскаржити.

Міноборони роз’яснює, що рішення ВЛК можна оскаржити до штатної військово-лікарської комісії — регіональної або Центральної ВЛК — або в судовому порядку. Ця процедура передбачена Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим наказом Міністерства оборони №402.

При цьому варто розрізняти дві ситуації. Перша — людина вважає неправильним саме рішення вже пройденої ВЛК. Друга — після медогляду її стан здоров’я об’єктивно змінився. У другому випадку актуальним може бути не лише оскарження старої постанови, а й питання нового медичного огляду у зв’язку зі зміною стану здоров’я.

Головне, що потрібно знати 2026 року

Висновок «придатний до військової служби» не означає, що подальші зміни у стані здоров’я не враховуються.

Якщо після ВЛК виникла нова хвороба, сталася травма, було проведено операцію або суттєво загострилося хронічне захворювання, насамперед потрібно звернутися до лікаря та документально зафіксувати стан.

Для чинного військовослужбовця наступним кроком може стати рапорт на лікування або отримання направлення на ВЛК через командування військової частини. Військовозобов’язані можуть користуватися електронними можливостями Резерв+.

А за наявності підтверджених змін у стані здоров’я питання придатності може бути розглянуте повторно — навіть якщо від попередньої ВЛК ще не минув рік.

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