Перед холодами перевірте пластикові вікна: одна деталь може змінити все

Як перевести пластикові вікна в зимовий режим / © ТСН

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Розберемося, що означає режим «зима–літо», як перевірити, чи передбачене таке регулювання у вашому вікні, та як самостійно налаштувати пластикові вікна на зиму.

Що таке зимовий режим пластикових вікон

Під зимовим режимом зазвичай мають на увазі посилений притиск стулки до віконної рами.

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За силу притиску відповідають спеціальні елементи фурнітури — цапфи, або ексцентрики, розташовані по периметру стулки.

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Умовно розрізняють три положення:

літнє — слабший притиск;

стандартне — середній притиск;

зимове — посилений притиск стулки до ущільнювача.

Важливо: не кожна віконна фурнітура має окремі фіксовані режими «зима» та «літо». У багатьох системах фактично регулюється лише сила притиску стулки.

Як зрозуміти, чи можна перевести вікно в зимовий режим

Відкрийте стулку та огляньте її торець. Знайдіть невеликі металеві рухомі елементи — цапфи (ексцентрики).

Вони можуть бути круглими, овальними або мати отвір під шестигранник, викрутку чи ключ Torx.

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Якщо положення цапфи можна змінювати, найімовірніше, фурнітура дозволяє регулювати силу притиску.

Не варто орієнтуватися лише на універсальне правило на кшталт «мітка повинна дивитися на вулицю». Конструкція ексцентриків відрізняється залежно від виробника фурнітури. Правильне положення краще визначати за типом конкретної фурнітури або її інструкцією.

Як перевірити притиск пластикового вікна

Перед тим як регулювати пластикові вікна на зиму, перевірте, чи справді притиск недостатній.

Найпростіший спосіб — тест аркушем паперу:

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Відкрийте вікно. Покладіть аркуш паперу між стулкою та рамою. Закрийте вікно. Спробуйте витягнути папір.

Якщо аркуш витягується практично без опору, притиск у цій точці може бути недостатнім. Якщо папір утримується досить щільно, притиск є сильнішим.

Перевірте таким способом декілька ділянок по периметру вікна.

Як перевести пластикові вікна в зимовий режим

Як перевести пластикові вікна в зимовий режим / © ТСН

Для регулювання залежно від конструкції фурнітури можуть знадобитися:

шестигранний ключ;

викрутка;

ключ Torx;

плоскогубці — для деяких типів овальних цапф.

Крок 1. Відкрийте вікно

Відкрийте стулку та знайдіть усі цапфи по її периметру. Їх кількість залежить від розміру вікна та встановленої фурнітури.

Крок 2. Визначте тип цапф

Подивіться, яку форму мають ексцентрики та чи є на них мітка, риска або отвір під інструмент.

Перед регулюванням можна сфотографувати початкове положення цапф. Так буде простіше повернути їх назад у разі потреби.

Крок 3. Збільште притиск стулки

Обережно поверніть ексцентрики в положення, яке забезпечує більший притиск стулки до ущільнювача.

Регулювати потрібно не одну цапфу, а всі відповідні точки притиску по периметру стулки.

Не застосовуйте надмірну силу. Якщо механізм не повертається, краще перевірити інструкцію до конкретної фурнітури.

Крок 4. Закрийте вікно

Після регулювання закрийте стулку та перевірте роботу ручки.

Вона може закриватися трохи тугіше, ніж раніше, однак для цього не повинно бути потрібно надмірне зусилля.

Крок 5. Повторіть тест з папером

Ще раз затисніть аркуш між рамою та стулкою.

Якщо папір утримується щільніше, притиск збільшився.

FAQ

Як зрозуміти, що пластикове вікно стоїть у зимовому режимі?

Потрібно перевірити положення регульованих цапф та силу притиску стулки. Точне положення залежить від конструкції встановленої фурнітури.

В який бік крутити цапфу на зимовий режим?

Універсального напрямку для всіх типів фурнітури немає. Орієнтуватися потрібно на конструкцію ексцентрика та рекомендації виробника. Завдання регулювання — збільшити притиск стулки до ущільнювача.

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