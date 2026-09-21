Перед холодами проверьте пластиковые окна: одна деталь может изменить все

Как перевести пластиковые окна в зимний режим / © ТСН

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Разберемся, что означает режим «зима-лето», как проверить, предусмотрена ли такая регулировка в вашем окне, и как самостоятельно настроить пластиковые окна на зиму.

Что такое зимний режим пластиковых окон

Под зимним режимом обычно подразумевают усиленный прижим створки к оконной раме.

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За силу прижима отвечают специальные элементы фурнитуры — цапфы или эксцентрики, расположенные по периметру створки.

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Условно различают три положения:

летнее — более слабый прижим;

стандартное — средний прижим;

зимнее — усиленный прижим створки к уплотнителям.

Важно: не каждая оконная фурнитура имеет отдельные фиксированные режимы зима и лето. Во многих системах практически регулируется только сила прижима створки.

Как понять, можно ли перевести окно в зимний режим

Откройте створку и осмотрите ее торец. Найдите небольшие металлические подвижные элементы — цапфы (эксцентрики).

Они могут быть круглыми, овальными или иметь отверстие под шестигранник, отвертку или ключ Torx.

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Если положение цапфы можно изменять, вероятнее всего, фурнитура позволяет регулировать силу прижима.

Не стоит ориентироваться только на универсальное правило типа «метка должна смотреть на улицу». Конструкция эксцентриков отличается в зависимости от производителя фурнитуры. Правильное положение лучше определять по типу конкретной фурнитуры или ее инструкции.

Как проверить прижим пластикового окна

Перед тем как регулировать пластиковые окна на зиму, проверьте, действительно ли прижим недостаточен.

Самый простой способ — тест листом бумаги:

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Откройте окно. Уложите лист бумаги между створкой и рамой. Закройте окно. Попытайтесь вытащить бумагу.

Если лист извлекается практически без сопротивления, прижим в этой точке может быть недостаточным. Если бумага удерживается достаточно плотно, прижим сильнее.

Проверьте таким способом несколько участков по периметру окна.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим

Как перевести пластиковые окна в зимний режим / © ТСН

Для регулировки в зависимости от конструкции фурнитуры могут потребоваться:

шестигранный ключ;

отвертка;

ключ Torx;

плоскогубцы — для некоторых типов овальных цапф.

Шаг 1. Откройте окно

Откройте створку и найдите все цапфы по ее периметру. Их количество зависит от размера окна и установленной фурнитуры.

Шаг 2. Определите тип цапф

Посмотрите, какую форму имеют эксцентрики и есть ли на них метка, штрих или отверстие под инструмент.

Перед регулировкой можно сфотографировать исходное положение цапф. Так будет проще вернуть их обратно в случае необходимости.

Шаг 3. Увеличьте прижим створки

Осторожно поверните эксцентрики в положение, обеспечивающее большее прижатие створки к уплотнению.

Регулировать нужно не одну цапфу, а все подходящие точки прижима по периметру створки.

Не используйте чрезмерную силу. Если механизм не возвращается, лучше проверить руководство к конкретной фурнитуре.

Шаг 4. Закройте окно

После регулировки закройте створку и проверьте работу ручки.

Она может закрываться немного туже, чем раньше, однако для этого не должно потребоваться чрезмерное усилие.

Шаг 5. Повторите тест с бумагой

Еще раз зажмите лист между рамой и створкой.

Если бумага удерживается плотнее, прижим увеличился.

FAQ

Как осознать, что пластмассовое окно стоит в зимнем режиме?

Необходимо проверить положение регулируемых цапф и силу прижима створки. Точное положение зависит от конструкции установленной фурнитуры.

В какую сторону крутить цапфу в зимний режим?

Универсального направления для всех типов фурнитуры нет. Ориентироваться следует на конструкцию эксцентрика и рекомендации производителя. Задание регулировки — увеличить прижим створки к уплотнителям.

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