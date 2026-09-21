Когда нужно солить отбивные, чтобы они получились нежными и сочными: секрет профессиональных поваров

Когда солить отбивные / © Фото из открытых источников

Реклама

Отбивные могут получиться сухими внутри, если неправильно подготовить мясо к жарке. Одна из важных деталей — момент, когда добавляют соль. Именно поэтому профессиональные повара не советуют солить мясо наугад.

Когда лучше солить отбивные

Если вы готовите отбивные сразу после приготовления, мясо можно посолить непосредственно перед жаркой.

Реклама

Но если есть возможность приготовить мясо заблаговременно, соль лучше добавить приблизительно за 30 минут до приготовления. За это время соль сначала вытягивает часть влаги на поверхность, а затем вместе с растворенной солью постепенно возвращается в мясо. В результате кусок может более равномерно просолиться.

Реклама

Худший вариант — посолить отбивные примерно за 10-15 минут до жарки. Именно в этот промежуток соль активно вытягивает влагу на поверхность, но времени для ее проникновения в мясо недостаточно.

Поэтому есть два удобных варианта: солить непосредственно перед жаркой или заранее — примерно за полчаса.

Как пожарить отбивные, чтобы они остались сочными

Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной около 1-1,5 см и слегка отбейте. Не нужно превращать его в слишком тонкий пласт — так оно скорее пересохнет.

Посолите мясо одним из двух способов: непосредственно перед жаркой или за 30 минут до него. Перед жаркой промокните поверхность бумажным полотенцем — сухое мясо лучше подрумянивается.

Реклама

Хорошо разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и обжаривайте отбивные на достаточно сильном огне, чтобы быстро сформировалась румяная корочка. Затем уменьшите нагрев и доведите мясо до готовности.

Не следует постоянно переворачивать отбивные или слишком прижимать их лопаткой: так из мяса будет выходить больше сока.

Еще один немаловажный момент — не кладите на сковороду слишком много мяса одновременно. Если температура резко упадет, отбивные начнут не жариться, а тушиться, из-за чего красивой корочки не будет.

Готовому мясу дайте полежать несколько минут перед подачей. Так соки равномернее распределятся внутри, а отбивные останутся сочными.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров