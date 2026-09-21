18 ударов ножом: в Николаеве возле магазина убили мужчину

Полиция задержала злоумышленника

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В Николаеве полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве 55-летнего мужчины. Конфликт между мужчинами произошел у одного из магазинов.

Об этом сообщили в полиции.

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Сообщение о потасовке между мужчинами, в результате которой один из них погиб, поступило на спецлинию 102 от очевидцев.

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«Перед событием подозреваемый находился в магазине и покупал алкоголь. После того как он вышел на улицу, между мужчинами возник словесный конфликт. Во время ссоры находившийся в состоянии опьянения мужчина ударил своего оппонента пакетом с покупками. Потерпевший попытался скрыться, но споткнулся и упал. После этого злоумышленник достал нож и нанес лежавшему человеку около 18 ударов по телу», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм 55-летний мужчина погиб. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле около 18 резаных ран.

Полицейские установили личности участников конфликта и вскоре задержали подозреваемого. После совершения преступления он скрылся домой. Нож мужчина оставил у тела погибшего.

Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в Киевской области неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине из автомобиля. Полиция уже разыскала нападающего и изъяла у него оружие с глушителем.

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