Новый гуманоидный робот испуганно падает на колени перед людьми: в чем дело (видео)

Гуманоидный робот Digit 5

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Компания Agility Robotics представила нового гуманоидного робота Digit 5, который способен автономно избегать людей. Благодаря искусственному интеллекту и специальным датчикам машина буквально испуганно приседает, когда к ней приближаются.

Об этом пишет Futurism.

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Мир постепенно приближается к ситуации, когда двуногие гуманоидные работы станут обычными работниками на предприятиях. Поэтому разработчики все больше внимания уделяют тому, как сделать взаимодействие мощных машин с людьми максимально безопасным.

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Одним из таких примеров стала робототехническая компания Agility Robotics. В начале этой недели она представила новую версию своего «работа общего назначения» Digit 5. Он использует «собственные алгоритмы искусственного интеллекта» и сенсоры, чтобы «непрерывно отслеживать присутствие людей и принимать соответствующие меры, автономно избегая людей, останавливаясь или переходя в положение сидя».

В демонстрационном видео Digit 5 реагирует на появление человека довольно необычно: массивный робот будто отшатывается и опускается на колени, когда человек внезапно появляется за углом. Соответствующий момент можно увидеть примерно на 43-й секунде ролика.

Digit 5 способен самостоятельно определять, как себя вести в зависимости от ситуации. Если человек приближается к работу, он может освободить ему путь. Если же человек просто проходит рядом, машина может оставаться неподвижной.

«Робот был разработан со сложной системой безопасного движения, которая может применять различные меры в зависимости от того, какое именно присутствие человека обнаружено», — рассказал технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди.

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У компании уже есть опыт использования своих машин в коммерческой деятельности. Среди компаний, работающих с работами Agility Robotics, — Amazon и Toyota. Теперь производитель стремится еще больше повысить уровень безопасности, чтобы сделать своих роботов более привлекательными для бизнеса.

Гуманоидный робот Digit 5 — характеристики

Digit 5 получил специально разработанный для Nvidia чип с искусственным интеллектом Thor IGX. Он постоянно контролирует ситуацию вокруг робота, получая информацию из многочисленных сенсоров компьютерного зрения. Благодаря этому система может в режиме реального времени обнаруживать движение людей поблизости.

Гуманоид также способен многократно поднимать грузы весом до 50 фунтов (примерно 22,7 кг). По словам разработчиков, это обеспечивает ему «полное выполнение задач по подъему грузов одним человеком на регулируемых требованиями OSHA объектах».

Относительно автономности аккумулятор Digit 5 рассчитан на 90 мин. работы. В то же время, полностью зарядить его можно примерно за 9 мин. По утверждению компании, такая система «дает возможность выполнять более 20 часов производительной работы в течение 24 часов».

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По мере того как гуманоидные работы все активнее появляются на рабочих местах, вопрос их безопасного взаимодействия с людьми становится особенно важным. И способность робота остановиться или опуститься на колени, когда человек оказывается слишком близко, кажется значительно более безопасной моделью поведения, чем потенциально опасное продолжение движения.

Кстати, в то же время Китай ускоряет военные исследования и готовит человекоподобных роботов к потенциальному применению в боевых условиях. Анализ более 100 патентов и документов свидетельствует о том, что Пекин активно интегрирует передовые технологии в свои стратегии, стремясь перенести их из лабораторий на полигоны. В частности, крупнейшая робототехническая компания Китая Unitree уже показала видео полностью автономного боевого гуманоида, что может ознаменовать новый этап в современной войне.

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