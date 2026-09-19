Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно налаживать отношения с близкими

Осенний пейзаж / © Associated Press

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Тем, кто по какой-то причине не в состоянии заниматься физкультурой и спортом, необходимо хотя бы как можно больше гулять на свежем воздухе — разумеется, быстрым шагом.

Время также благоприятно для налаживания отношений с близкими людьми: родными, любимыми и друзьями.

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Овен

К крупным денежным поступлениям, которые возможны в этот день: нужно отнестись рационально: не стоит тратить полученные средства на пустяки, необходимо приобрести одну, но дорогую и необходимую вам вещь.

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Телец

Вернуть расположение некогда близкого человека — друга или возлюбленного — в этот день будет проще, чем кажется, поэтому стоит воспользоваться счастливым шансом и восстановить былые отношения.

Близнецы

Нежелательно верить на слово людям, которых вы знаете недостаточно хорошо знаете: вполне возможно, что они захотят воспользоваться вами в собственных интересах, не стоит потакать им в таких делах.

Рак

Встреча с человеком из прошлого, к которому вы когда-то были неравнодушны, может неожиданно дать шанс на возобновление отношений с то точки, на которой они когда-то завершились — нежелательно его упускать.

Лев

День благоприятен для решения масштабных бытовых вопросов, например, в это время можно начинать строительство дома или дачи и приступать к ремонту в квартире — любые работы пройдут быстро и успешно.

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Дева

Тем из вас, кто давно собирался поговорить с начальством, попросив у него новую должность или прибавку к зарплате, не стоит терять времени — сегодня оно будет настроено выполнить любую вашу просьбу.

Весы

Как бы вы ни были заняты на работе, постарайтесь найти возможность пообщаться с близкими людьми, для этого не нужно искать «особой» повод, достаточно просто позвонить, поговорить и назначить встречу.

Скорпион

Если в отношениях с кем-то из ваших друзей в последнее время возникло недопонимание, сегодня можно будет установить его причины, а, значит, и удастся изменить сложившуюся между вами ситуацию к лучшему.

Стрелец

Плохое самочувствие, которое вы можете ощутить в этот день, скорее всего, будет продиктовано не проблемами со здоровьем, а переутомлением, так что имеет смысл посвятить этот день отдыху — как и положено в выходной.

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Козерог

День благоприятен для любых профессиональных начинаний, поэтому, несмотря на выходной, желательно начать работать в избранном направлении — хотя бы набросать приблизительный план действий.

Водолей

Негативную энергетику, которая в большом количестве накопилась в вашей жизни за последнее время, можно снять, активно и бескорыстно помогая другим людям, тем более, что нуждающихся вокруг вас будет предостаточно.

Рыбы

День благоприятен для занятий домашними делами — начиная от простой уборки и заканчивая косметическим ремонтом: освежить одну из комнат, например, переклеив в ней обои, вполне можно будет успеть.

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