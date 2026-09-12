Яке церковне свято в Україні 19 вересня

Церковне свято 19 вересня / © pexels.com

Реклама

19 вересня (2 жовтня), в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта. Трофим і Савватій жили в місті Антіохії Писидійській. За переказами, вони були християнами та відкрито сповідували свою віру. У ті часи імператорська влада вимагала від населення шанувати язичницьких богів, а відмова від таких обрядів могла закінчитися переслідуванням і смертю.

Під час одного з язичницьких свят Трофим і Савватій стали свідками поклоніння ідолам. Вони не прийняли участі в язичницькому обряді та відкрито заявили про свою віру в Ісуса Христа.

Реклама

За це святих схопили й піддали допитам. Від них вимагали зректися християнства, однак мученики залишилися непохитними.

Реклама

Особливо жорстоких катувань зазнав Савватій. Правитель намагався змусити його відмовитися від віри та принести жертву язичницьким богам. Святий не погодився.

За переказами, його піддали численним тортурам, але навіть під час страждань Савватій продовжував молитися та мужньо переносив випробування.

Зрештою мученик помер від отриманих катувань, залишившись вірним Христу до кінця.

Трофим також не відмовився від своєї віри. Після смерті Савватія його продовжили катувати, намагаючись зламати духовну стійкість святого.

Реклама

Та погрози та фізичні муки не змусили Трофима зректися християнства. Він продовжував сповідувати Христа й відмовлявся поклонятися язичницьким богам.

Зрештою мученика стратили за його віру. Християни зберегли пам’ять про Трофима як про людину, яка поставила вірність Богові вище за власне життя.

Доримедонт був знатною людиною та, за переказами, займав високе становище. Він був християнином і приховував свою віру через небезпеку переслідувань.

Коли Доримедонт дізнався про страждання Трофима, він прийшов до нього та підтримав мученика. Святий не побоявся відкрито визнати себе послідовником Христа.

Реклама

За це Доримедонта також схопили. Його піддали катуванням разом із Трофимом, але жоден із них не погодився зректися своєї віри.

Зрештою обидва мученики загинули за Христа.

Церковне свято в Україні 19 вересня за старим календарем

За старим календарем 19 вересня в Україні вшановували чудо архистратига Михаїла. Церковне свято, присвячене спогаду про дивовижне спасіння храму від руйнування. За переказами, язичники хотіли знищити церкву, спрямувавши на неї потоки води, але архангел Михаїл з’явився святому Архипу та врятував храм.

Прикмети 19 вересня

Народні прикмети 19 вересня / © pexels.com

19 вересня тепло й сонячно — осінь буде довгою та теплою.

Почалися перші заморозки — невдовзі варто чекати на стійке похолодання.

Листя осики падає горілиць — зима буде холодною та морозною; якщо виворотом догори — зима обіцяє бути м’якшою.

Що не можна робити 19 вересня

За народним повір’ям, не варто було скупитися та відмовлятися пригощати медом інших. Вірили, що той, хто не поділиться солодким частуванням, може накликати на себе невдачі та проблеми на весь наступний рік.

Що можна робити 19 вересня

Для пасічників із цього дня настав особливий період, який називали Бджолиною дев’ятиною. Упродовж дев’яти днів вони займалися підготовкою пасіки до холодів: перевіряли та утеплювали вулики, щоб бджоли могли безпечно пережити зиму.

Новини партнерів

Новини партнерів