Частина українців можуть отримати по понад 19 тисяч гривень від держави: кому дадуть гроші та які умови

Уряд запускає нові соціальні виплати для мешканців прифронтових територій / © Pixabay

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На початку вересня уряд ухвалив постанову про грошову допомогу «Зимова підтримка». У сезоні 2026-2027 років вона буде дещо іншою. Йдеться про 19 400 грн на проходження опалювального сезону.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, пише «Українське радіо».

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«Особливість цього року — це те, що 19 400 грн не будуть прив’язані до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19 400 виділятиметься на домогосподарство, щоб воно підготувалося до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство», — сказав він.

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Хто може отримати фінансову допомогу

Люди з інвалідністю, одержувачі пенсії по інвалідності — будь-якої пенсії по інвалідності.

Одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також допомоги на догляд. Це люди з інвалідністю.

Пенсіонери:

Ті, кому призначено надбавку на догляд: люди з інвалідністю I групи, одинокі люди з інвалідністю I, II і III групи пенсійного віку, одинокі пенсіонери, які потребують стороннього догляду.

Ті, кому у 2018–2020 роках призначили тимчасову державну соціальну допомогу, вони також мають право подати таку заявку.

Сім’ї з дітьми:

Одержувачі допомоги при народженні дитини

Одинокі матері з допомогою на дітей

Багатодітні сім’ї з допомогою на дітей

Дитячі будинки сімейного типу

Прийомні сім’ї з такою самою допомогою

Родини патронатних вихователів

Одержувачі допомоги на проживання ВПО та отримувачі субсидій (субсидії на оплату комунальних послуг або житлової субсидії на дрова, вугілля, пічне паливо чи скраплений газ).

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Куди подавати заяву

Місце звернення залежить від того, до якого переліку належить громада. Мешканцям громад із першого переліку доступні три варіанти: сервісний центр Пенсійного фонду України, Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або уповноважені працівники виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Для громад із другого переліку порядок інший: заяву приймають лише в органі місцевого самоврядування — сільській, селищній або міській раді.

Які документи потрібні

Разом із заявою подають: документ, що підтверджує особу; паспорт — на себе та на всіх, хто з вами зареєстрований; довідку про ідентифікаційний номер (ІПН). Додатково — документи, які підтверджують право на пільгу: довідку про інвалідність, статус багатодітної сім’ї тощо.

Строки подання

Заяви на «Зимову підтримку» приймають від 1 вересня до 30 жовтня 2026 року. Гроші перераховують на вказаний у заяві рахунок, а швидкість зарахування залежить від повноти поданих документів.

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Нагадаємо, українські родини можуть отримувати базову соціальну допомогу замість кількох окремих виплат. Розмір підтримки залежить від складу сім’ї та може становити до 15 тисяч гривень на місяць.

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