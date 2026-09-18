У дитсадку на жінку нагримали за те, що вона привела дитину під час тривоги і не пустили до укриття

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У Київській міській державній адміністрації прокоментували гучний інцидент із недопущенням жінки з дитиною до укриття дитячого садка під час повітряної тривоги. Нагадаємо, працівники закладу впустили дитину до сховища, а матері навіть не запропонували зайти, коли над головами уже лунали вибухи. Натомість на жінку нагримали за те, що вона привела дитину під час тривоги. Допис про це викликав розголос у Мережі.

Кияни обурені ситуацією довкола укриттів у навчальних закладах столиці, зважаючи на постійні ворожі атаки.

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«Не пускати батьків з дітьми під час повітряної тривоги до укриття дитсадку — це справжній треш. Якщо навіть — це десь і зафіксовано, як правило або інструкція, то їх потрібно негайно змінювати, бо це людське життя. Як можна дитину впустити до укриття, а маму залишити під дронами чи ракетами на вулиці?», — розповідає ТСН.ua Олена, мати вихованця дитсадка у Дніпровському районі.

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Батьки розповідають, що подекуди біля садочків з’являються оголошення про те, що в його укритті можуть перебувати тільки вихованці закладу. Таке собі окреме «князівство».

«А куди бігти дітям чи дорослим з будинків навколо садочку, коли там у радіусі кілометра немає укриття. Чому людям заборонено зайти до сховища під час реальної небезпеки, хто взагалі таке вигадав? Як на мене, то ці заборони не мають нічого спільного з людяністю. А подекуди працівники садочка просто вмикають сидром „вахтера“: того впущу, а того не впущу», — розповідає киянка Оксана.

Дата публікації 19:42, 14.09.26 Кількість переглядів 65 Скандал у дитсадку Києва: матір залишили на вулиці під час тривоги

На проблему звернули увагу у Службі Освітнього омбудсмена. Там запевняють, що будуть готувати звернення до КМДА щодо врегулювання питання та наголошують у потребі оновлення чинного Регламенту, який був ухвалений ще у 2022 році, коли безпекова ситуація у місті була зовсім іншою.

Зараз дійшло до того, що батьки у деяких садочках Києва почали вимагати від вихователів приходити на роботу о 8:00 або ще раніше, щоб гарантовано забезпечити доступ дітей до укриття під час повітряної тривоги.

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«Педагогічні працівники під час тривоги мають перебувати у безпечному місці, тому можуть не дістатися вчасно до закладу й відповідно не мають змоги прийняти дітей. А примушувати педагогів йти на роботу під час повітряної тривоги є протизаконним», — розповіла ТСН.ua Освітня омбудсменка Надія Лещик.

Чому не пускають до укриття і чим керуються заклади освіти

У мерії посилаються на постанову Кабміну від 4 вересня 2026 року № 1092, якою установлено червоний та жовтий рівні загроз повітряної тривоги. Документ передбачає: у разі встановлення жовтого рівня загрози освітній процес у закладах освіти, крім тих, де є облаштовані захисні споруди цивільного захисту, припиняється. Після завершення повітряної тривоги заклади дошкільної освіти відновлюють свою роботу у звичайному режимі.

«У жовтні 2022 року Департаментом були розроблені рекомендації щодо організації роботи закладів освіти „Регламент роботи закладів освіти міста Києва в умовах надзвичайної ситуації. Розділ ІІ „Воєнний стан“, які були доведені до відома спеціалістів усіх управлінь освіти РДА, керівників і працівників закладів освіти міста та розміщені на офіційному інтернет-порталі КМДА і на офіційному вебпорталі Департаменту у розділі „Освіта“ — вкладка „Безпека в закладах освіти“, — пояснює ТСН.ua Галина Полторак, заступниця директора Департаменту освіти та науки КМДА.

Вона додає, що відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» заклади освіти мають автономію. Тобто можуть самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах, визначених нормативними актами, зокрема затверджувати план реагування на надзвичайні ситуації або спеціальні інструкції (алгоритми) дій працівників у разі небезпеки.

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«Порядки (алгоритми) дій учасників освітнього процесу у закладах дошкільної освіти (ЗДО) були розроблені керівниками ЗДО з урахуванням вимог постанови Кабміну від 30.10.2013 № 841 „Про порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій“, наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 „Про затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту“, з урахуванням листа Міністерства освіти і науки від 02.04.2022 № 1/3845-22 „Методичні рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні“, протоколів Ради оборони міста Києва та Регламенту», — повідомляє Галина Полторак.

Алгоритм під час оголошення тривоги

У розділі 6.2 Регламенту «Алгоритм дій учасників освітнього процесу у разі оголошення повітряної тривоги перед початком освітнього процесу» визначено такі норми:

Якщо тривога застала вдома або в дорозі: працівники закладів освіти, діти, які під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття. Якщо тривога лунає під час прийому дітей: у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» під час прийому/приходу дітей до закладу освіти, вони разом із працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами терміново переходять в укриття закладу освіти. Після переходу в укриття: під час повітряної тривоги, після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття, діти до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу «Відбій повітряної тривоги».

Чекають на додаткові роз’яснення від МОН

Саме на останній пункт і вказують вихователі, коли відмовляють прийняти дитину під час тривоги — бо вже всі спустилися до укриття. А що робити тим, хто запізнився? Що робити батькам дітей, чекати під «Шахедами»?

У Департаменті зазначають, що зміни до вищезазначених нормативних актів, а отже й до чинних алгоритмів прийому дітей у дитсадки під час повітряної тривоги, наразі не вносилися. При цьому запевняють, що керівники закладів дошкільної освіти щороку доводять до відома батьків та працівників алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій і проводять практичні тренування з евакуації дітей.

«Департамент звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням надати роз’яснення та, за необхідності, оновити рекомендації для закладів дошкільної освіти з урахуванням встановлення різних рівнів загрози повітряної тривоги. У разі отримання оновлених методичних рекомендацій відповідні зміни буде враховано та доведено до відома батьківської громади», — підсумували у Департаменті.

Дата публікації 18:00, 15.09.26 Кількість переглядів 6 Школи змінюють графік! Уроки по 35 хвилин, навчання в укриттях та нові алгоритми під час війни

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