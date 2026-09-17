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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1 хв

Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа

Російська армія атакувала супермаркет на правобережжі Запоріжжя.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запоріжжя 17 веесня

Атака РФ на Запоріжжя 17 веесня / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

Інформації про постраждалих наразі немає. Михайло Семікін зазначив, що російські війська нищать запаси продуктів, та закликав людей не панікувати й не скуповувати їжу у великих кількостях.

«Ворог завдав удару по торгівельному центру», — зазначив Семікін.

Представник ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на загрози. Станом на 23:30 пожежа у місті не вщухає.

Росія атакувала Запоріжжя — фото, відео

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

Росія також ударила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

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