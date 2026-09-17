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Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа
Російська армія атакувала супермаркет на правобережжі Запоріжжя.
Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
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Інформації про постраждалих наразі немає. Михайло Семікін зазначив, що російські війська нищать запаси продуктів, та закликав людей не панікувати й не скуповувати їжу у великих кількостях.
«Ворог завдав удару по торгівельному центру», — зазначив Семікін.
Представник ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на загрози. Станом на 23:30 пожежа у місті не вщухає.
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Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.
Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.
Росія також ударила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.