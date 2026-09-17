Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа

Атака РФ на Запоріжжя 17 веесня / © Запорізька ОВА

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Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя пізно ввечері 17 вересня. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

Інформації про постраждалих наразі немає. Михайло Семікін зазначив, що російські війська нищать запаси продуктів, та закликав людей не панікувати й не скуповувати їжу у великих кількостях.

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«Ворог завдав удару по торгівельному центру», — зазначив Семікін.

Представник ОВА закликав жителів бути обачними та реагувати на загрози. Станом на 23:30 пожежа у місті не вщухає.

Росія атакувала Запоріжжя — фото, відео

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя 17 вересня / © Запорізька ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Дніпро ввечері 17 вересня. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення.

Також сьогодні, 17 вересня, в Запоріжжі російський FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

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Росія також ударила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

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