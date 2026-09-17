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Топ-4 найцікавіших супів світу: один варять десятиліттями, інший — з камінням
Від бульону, який варять десятиліттями, до супу з розпеченим камінням — ці страви здатні здивувати навіть тих, хто думає, що знає про кухню все.
Суп вважається однією з найуніверсальніших страв у світі, адже його готують із м’яса, риби, овочів, локшини, бобових і спецій у найрізноманітніших поєднаннях. Окремі рецепти настільки тісно пов’язані з місцевими традиціями, що стали гастрономічними символами своїх регіонів.
Про найдивніші супи світу розповідає «Атлас Обскура».
Таїланд: яловичий суп неуа туне
У Бангкоку готують неуа туне — густий яловичий суп із м’ясом, фрикадельками, локшиною, травами, спеціями та субпродуктами. Його головна особливість — величезний казан із бульйоном, який підтримують на вогні протягом десятиліть, щодня додаючи до нього нові порції продуктів.
У звичайний для тайців казан кожного разу додають близько 70 кілограмів яловичини, яку варять близько 11 годин. У результаті виходить насичена страва з дуже м’якою яловичиною, локшиною та густим ароматним бульйоном.
Вʼєтнам: крабовий суп бун ріеу
У Хошиміні популярний бун ріеу — суп на крабовому бульйоні з рисовою вермішеллю та спеціальною масою з краба, свинини й яйця. До нього подають тамариндовий рибний соус і чилі, які додають страві кисло-гострої нотки.
Цей суп здавна є візитівкою країни та популярною вуличною їжею, а його особливість — незвичне поєднання морепродуктів зі свининою в одній тарілці.
Японія: суп чанко-набе
Японський чанко-набе давно пов’язаний із культурою сумо. Це поживний суп, у якому поєднують м’ясо або рибу, тофу, овочі, клейкий рис і бульйон.
Страву готують із різними варіантами бульйону, зокрема солоним, або з карі. Через поживність чанко-набе традиційно вважають однією з основних страв у раціоні сумоїстів.
Мексика: суп кальдо-де-п’єдра
У мексиканському штаті Оахака готують кальдо-де-п’єдра — суп із риби та креветок із цибулею, лаймом, кінзою та чилі. Його особливість полягає у способі приготування: рідину нагрівають за допомогою розпеченого каміння, яке опускають у посудину.
Ця техніка має багатовікову історію та пов’язана з традиціями корінної громади чинантеків. У 2021 році штат Оахака визнав цю страву нематеріальною культурною спадщиною через її символічне значення для місцевої культури.
Нагадаємо, що в Україні варять добротівський борщ, який обов’язково варто спробувати. Цю страву готують без капусти, але з буряком, вершками та сметаною. Борщ за цим рецептом здивує навіть тих, хто звик до класичної української кухні.