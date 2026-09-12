Добротівський борщ: рецепт української страви, яку варто спробувати

Добротівський борщ / © www.credits

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Українська кухня має безліч локальних рецептів, і борщ — один із найкращих прикладів того, наскільки різними можуть бути його варіації. Фудблогерка Halyna Tsakh розповіла, як приготувати добротівський борщ — насичений буряковий суп із ніжною вершково-сметанною заправкою.

Інгредієнти

бульйон (мʼясний чи овочевий з кореня селери, петрушки, цибулі та білої частини порею) — 1,5 л

буряк — 3 шт.

вершки — 200 мл

борошно — 1 ст. л.

жирна сметана — 100 г

оцет — 1 ч. л.

сіль

лавровий лист

Додатково

картопля

часник

сіль

олія

Приготування

Спочатку зваріть простий бульйон. Це можна зробити у скороварці чи звичайній каструлі. Буряк дрібно наріжте, перекладіть до каструлі, залийте готовим бульйоном і варіть до м’якості. Якщо бульйон готується одночасно з м’ясом, буряк можна додати після того, як м’ясо стане м’яким. Окремо змішайте вершки з борошном до однорідності. Потім додайте сметану та ретельно перемішайте. Вливайте цю суміш у борщ тонкою цівкою, постійно помішуючи ложкою, щоб заправка рівномірно розподілилася. Додайте сіль, оцет і лавровий лист. Доведіть борщ до перших ознак кипіння та одразу вимикайте. Довго кип’ятити його після додавання сметанно-вершкової суміші не потрібно. Окремо відваріть картоплю у мундирі та остудіть. Змішайте подрібнений часник, олію та сіль. Мочайте картоплю у заправку та їжте вприкуску з борщем.

Має цей борщ й особливість, яку варто врахувати, адже що довше він настоюється, то гарнішим і насиченішим стає його колір. А найкраще, за словами Галини, він смакує саме наступного дня.

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Добротівський борщ — чудовий варіант для тих, хто любить відкривати нові сторінки української кухні. Ніжна вершково-сметанна текстура, насичений буряковий колір і смак, який розкривається після настоювання, роблять його особливо затишною стравою для домашнього обіду.

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