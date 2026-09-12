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Добротівський борщ: рецепт української страви, яку варто спробувати
Без капусти, зате з буряком, вершками та сметаною — цей борщ здивує навіть тих, хто звик до класичної української рецептури.
Українська кухня має безліч локальних рецептів, і борщ — один із найкращих прикладів того, наскільки різними можуть бути його варіації. Фудблогерка Halyna Tsakh розповіла, як приготувати добротівський борщ — насичений буряковий суп із ніжною вершково-сметанною заправкою.
Інгредієнти
бульйон (мʼясний чи овочевий з кореня селери, петрушки, цибулі та білої частини порею) — 1,5 л
буряк — 3 шт.
вершки — 200 мл
борошно — 1 ст. л.
жирна сметана — 100 г
оцет — 1 ч. л.
сіль
лавровий лист
Додатково
картопля
часник
сіль
олія
Приготування
Спочатку зваріть простий бульйон. Це можна зробити у скороварці чи звичайній каструлі.
Буряк дрібно наріжте, перекладіть до каструлі, залийте готовим бульйоном і варіть до м’якості. Якщо бульйон готується одночасно з м’ясом, буряк можна додати після того, як м’ясо стане м’яким.
Окремо змішайте вершки з борошном до однорідності.
Потім додайте сметану та ретельно перемішайте.
Вливайте цю суміш у борщ тонкою цівкою, постійно помішуючи ложкою, щоб заправка рівномірно розподілилася.
Додайте сіль, оцет і лавровий лист.
Доведіть борщ до перших ознак кипіння та одразу вимикайте. Довго кип’ятити його після додавання сметанно-вершкової суміші не потрібно.
Окремо відваріть картоплю у мундирі та остудіть.
Змішайте подрібнений часник, олію та сіль.
Мочайте картоплю у заправку та їжте вприкуску з борщем.
Має цей борщ й особливість, яку варто врахувати, адже що довше він настоюється, то гарнішим і насиченішим стає його колір. А найкраще, за словами Галини, він смакує саме наступного дня.
Добротівський борщ — чудовий варіант для тих, хто любить відкривати нові сторінки української кухні. Ніжна вершково-сметанна текстура, насичений буряковий колір і смак, який розкривається після настоювання, роблять його особливо затишною стравою для домашнього обіду.