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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Добротівський борщ: рецепт української страви, яку варто спробувати

Без капусти, зате з буряком, вершками та сметаною — цей борщ здивує навіть тих, хто звик до класичної української рецептури.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Добротівський борщ

Добротівський борщ / © www.credits

Українська кухня має безліч локальних рецептів, і борщ — один із найкращих прикладів того, наскільки різними можуть бути його варіації. Фудблогерка Halyna Tsakh розповіла, як приготувати добротівський борщ — насичений буряковий суп із ніжною вершково-сметанною заправкою.

Інгредієнти

  • бульйон (мʼясний чи овочевий з кореня селери, петрушки, цибулі та білої частини порею) — 1,5 л

  • буряк — 3 шт.

  • вершки — 200 мл

  • борошно — 1 ст. л.

  • жирна сметана — 100 г

  • оцет — 1 ч. л.

  • сіль

  • лавровий лист

Додатково

  • картопля

  • часник

  • сіль

  • олія

Приготування

  1. Спочатку зваріть простий бульйон. Це можна зробити у скороварці чи звичайній каструлі.

  2. Буряк дрібно наріжте, перекладіть до каструлі, залийте готовим бульйоном і варіть до м’якості. Якщо бульйон готується одночасно з м’ясом, буряк можна додати після того, як м’ясо стане м’яким.

  3. Окремо змішайте вершки з борошном до однорідності.

  4. Потім додайте сметану та ретельно перемішайте.

  5. Вливайте цю суміш у борщ тонкою цівкою, постійно помішуючи ложкою, щоб заправка рівномірно розподілилася.

  6. Додайте сіль, оцет і лавровий лист.

  7. Доведіть борщ до перших ознак кипіння та одразу вимикайте. Довго кип’ятити його після додавання сметанно-вершкової суміші не потрібно.

  8. Окремо відваріть картоплю у мундирі та остудіть.

  9. Змішайте подрібнений часник, олію та сіль.

  10. Мочайте картоплю у заправку та їжте вприкуску з борщем.

Має цей борщ й особливість, яку варто врахувати, адже що довше він настоюється, то гарнішим і насиченішим стає його колір. А найкраще, за словами Галини, він смакує саме наступного дня.

Добротівський борщ — чудовий варіант для тих, хто любить відкривати нові сторінки української кухні. Ніжна вершково-сметанна текстура, насичений буряковий колір і смак, який розкривається після настоювання, роблять його особливо затишною стравою для домашнього обіду.

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