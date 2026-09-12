Що нам пророкують зірки: гороскоп на 14–20 вересня 2026 року

Гороскоп на 14–20 вересня 2026 року / © Associated Press

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Від 14 до 16 вересня Марс утворює секстиль із Сонцем, додаючи впевненості, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Але головною подією тижня стане перехід Ліліт у знак Козорога 14 вересня о 20:07 (GMT+3). До червня 2027 року поступово розкриватимуться теми влади, кар’єри, суспільного становища, грошей, відповідальності та відносин із різними системами. Для багатьох розпочнеться тривалий період переоцінювання власних амбіцій.

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15 вересня вимагає особливої обережності у стосунках та фінансових питаннях. Цього дня Венера перебуває у напруженості з ретроградним Плутоном, а отже, на поверхню можуть вийти ревнощі, образи, підозри та бажання контролювати ситуацію. Не виключено повернення старих емоційних тем, які, як здавалося, вже залишилися в минулому.

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16 вересня можна багато чого просунути вперед. Енергії вистачить для роботи, ініціатив та розв’язання завдань, що накопичилися. Однак емоційні реакції ще можуть бути сильними, тому важливо не перетворювати тимчасове роздратування на конфлікт, наслідки якого доведеться довго виправляти.

19 вересня — один із найсвітліших днів тижня. З’єднання Сонця з Місяцем у знаку Діви підсилює прагнення навести лад, очистити простір навколо себе та завершити те, що вже давно потребувало уваги.

ОВЕН

Головне завдання тижня — навчитися розрізняти бажання діяти та необхідність негайно отримати результат. Не кожна можливість вимагає миттєвої реакції, не кожна тривога підтверджується фактами, не кожна боротьба дійсно варта витрачених зусиль. Після яскравих подій та емоційних коливань з’являється можливість узагальнити все, що сталося за останні дні. Певні рішення потребуватимуть часу, тому не варто прискорювати події.

ТЕЛЕЦЬ

Цей тиждень дає змогу трохи відсторонитися від подій і поглянути на те, що відбувається, більш спокійно. З’являється шанс зрозуміти, які проблеми справді потребують розв’язання, а які були перебільшені емоціями. Змінюються думки про майбутнє, кар’єру, стосунки та власні цілі. Те, що починається зараз, може поступово розвиватися протягом наступних місяців. Тому варто уважніше ставитися до своїх рішень, слів та обіцянок. Несподівана ідея може вказати новий напрям.

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БЛИЗНЯТА

Люди з оточення викликають сильні емоції, які виявляють приховані проблеми. Але не варто перевіряти почуття іншої людини за допомогою провокацій, влаштовувати допити чи робити остаточні висновки на підставі недомовленостей. Занадто багато чого може інакший вигляд, ніж є насправді. Фінансова сфера також вимагає уважності. Таємниця може виявитися не таємницею, мовчання — не спробою приховати правду, а тривожна думка — лише наслідком страху.

РАК

Події у професійній сфері змушують замислитися над тим, до якої вершини ви насправді прагнете дійти. Це гарний час для перегляду професійних планів, фінансових розрахунків та особистих домовленостей. Краще не вкладати гроші в сумнівні проєкти й не погоджуватися на умови, які поки що здаються недостатньо зрозумілими. Особливо обережно слід ставитися до фінансових обіцянок і пропозицій, де занадто багато красивих слів і занадто мало конкретики.

ЛЕВ

Деякі ідеї, що з’явилися раніше, потребуватимуть практичного доопрацювання. Необов’язково одразу відмовлятися від задуманого. Корисно приділити увагу тому, що давно відкладалося. Іноді достатньо змінити маршрут, щоб усе знову почало рухатися вперед. Це сприятливий тиждень для добрих справ, допомоги іншим, наведення порядку в роботі та повсякденному житті. Особливого значення набувають прості вчинки. Іноді саме вони визначають подальший розвиток подій набагато сильніше, ніж гучні обіцянки.

ДІВА

Гарний час, щоб рухатися до своїх цілей без зайвих сумнівів. Цього дня посилюється здатність помічати нестандартні рішення та знаходити вихід там, де раніше його не було видно. Цими днями можуть з’явитися несподівані можливості, важлива інформація та нові напрями, однак разом із ними загостряться питання влади, довіри, грошей та особистих меж. Підходить для активних кроків, просування власних інтересів та реалізації ініціатив, на які раніше не вистачало рішучості.

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ТЕРЕЗИ

У понеділок важливо розібрати документи, завершити незавершені справи, навести лад у робочому просторі, виконати дану обіцянку. Чим менше хаосу залишиться навколо, тим легше буде визначити подальший напрям. Багато процесів отримують необхідний імпульс уже від вівторка. Несподівана розмова, випадково отримана інформація або раптова ідея можуть змінити подальші плани. Добре обговорювати проєкти, шукати нові способи розв’язання старих проблем, навчатися та знайомитися з людьми.

СКОРПІОН

Цей тиждень спонукає вас до активних дій та пошуку нових рішень. Особливу увагу варто приділити питанням кар’єри та стосунків із керівництвом. Не вступайте в боротьбу за вплив лише заради перемоги. Найближчим часом вам буде важливо зрозуміти, яку позицію ви насправді хочете посісти і заради чого готові докладати зусиль. В особистому житті середина тижня може посилити ревнощі або підозрілість. До кінця тижня корисно повернутися до незавершених справ і навести лад у тому, що давно потребувало вашої уваги.

СТРІЛЕЦЬ

Несподівана інформація може відкрити напрям, про який ви раніше не замислювалися. Водночас варто бути обережнішим у ставленні до людей, які обіцяють занадто багато. Не поспішайте довіряти красивим словам і робити висновки до того, як з’являться реальні докази. Можуть виникнути нові обставини, пов’язані з грошима партнера, боргами, виплатами або спільними планами. Корисна інформація може з’явитися несподівано, тому не ігноруйте розмови та пропозиції, які спочатку здадуться випадковими.

КОЗОРІГ

З’явиться можливість вийти за межі звичного кола, змінити плани, розпочати навчання або поглянути на своє життя з ширшої перспективи. Водночас можуть загостритися питання щодо особистих меж та розподілу відповідальності. Вам доведеться чіткіше розуміти, де закінчується допомога близькій людині, а де починається життя за її рахунок. Середина тижня вимагає особливої обережності в емоційних розмовах. Не перевіряйте почуття партнера підозрами і не сприймайте мовчання як доказ чужої провини.

ВОДОЛІЙ

Головні події тижня будуть пов’язані зі стосунками з іншими людьми. Важлива розмова, несподівана зустріч або нова пропозиція можуть змінити ваше уявлення про спільні плани. Гарний час для пошуку компромісу, але не варто погоджуватися на умови, які спочатку вас не влаштовують. Гарний період для зміни робочого графіку, перегляду обов’язків та пошуку зручнішого способу розподілу часу. Вихідними з’явиться можливість розібратися у складній ситуації та звільнитися від зайвих зобов’язань.

РИБИ

Цей тиждень може виявитися насиченим зустрічами, розмовами та важливою інформацією. З’явиться можливість дізнатися те, що довго залишалося прихованим, знайти потрібну людину або отримати несподівану пропозицію. Можливі приховані суперечності з колегами або невдоволення розподілом обов’язків. Ваші слова матимуть особливу силу, тому використовуйте їх для розв’язання питань, а не для загострення конфліктів. Не беріть на себе чужу роботу лише тому, що вам важко відмовити.

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