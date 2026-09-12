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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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282
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РФ вдарила просто по людях у центрі Звягеля: є загиблі, перші деталі моторошної атаки

Російські війська цинічно атакували ударним безпілотником зупинку громадського транспорту з людьми на Житомирщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Дрони

Росіяни вдарили по зупинці на Житомирщині / © ТСН

Вдень 12 вересня російський дрон влучив у зупинку громадского транпорту з людьми у центрі Звягеля на Житомирщині. Місце влучання розташоване поблизу ринку та АЗС. Внаслідок цього жорстокого теракту є жертви серед цивільного населення.

Про трагічні наслідки російської атаки повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Перші деталі ворожого удару

«Вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в місті. Тіла лежать просто на проїжджій частині», — зазначають автори місцевих пабліків.

За свідченнями мешканців, ситуація залишається вкрай небезпечною, адже в небі фіксується рух ще 30 ворожих ударних апаратів. Людей наполегливо закликають негайно покинути відкриті території та сховатися в безпечних місцях.

«Після удару є жертви, тому негайно покиньте вулиці, бо летять нові цілі», — попереджають у мережі.

Підтвердження удару

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив інформацію про удар по Звягелю.

«Сьогодні, 12 вересня, ворог продовжує тероризувати Житомирщину.
Вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв», — повідомив Бунечко.

Він додав, що також близько 16:00 було ще одне влучання у продуктовий магазин у Звягелі. Нажаль, там загинули дві людини.

Нагадаємо, у суботу, 12 вересня, під час масованої атаки безпілотників на Волинську область у Ковелі сталися вибухи. У Мережі повідомляють про удар по залізничному вокзалі міста.

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