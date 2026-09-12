Даремно витрачаєте гроші: 5 засобів для прибирання, яких уникають професіонали

5 засобів для прибирання, які не купують професіонали / © pexels.com

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Яскрава етикетка та обіцянка ідеальної чистоти ще не означають, що новий засіб для прибирання буде кращим за звичайну ганчірку, воду чи перевірений очищувач. Частина популярних продуктів виявляється зайвою, а деякі за неправильного використання можуть навіть створити додаткові проблеми.

Про це повідомило видання Southern Living.

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Президент клінінгової компанії Molly Maid Майкл Сільва-Неш зазначив, що серед сучасних пристроїв є справді корисні новинки — зокрема роботи-пилососи та роботи-швабри. Водночас чимало інших розрекламованих товарів для прибирання, на його думку, не дають суттєвих переваг перед давно відомими засобами.

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Дезінфікувальні серветки

Швидко протерти стіл або іншу поверхню серветкою недостатньо, якщо мета — саме дезінфекція. Для заявленого ефекту оброблене місце потрібно залишати вологим протягом кількох хвилин — відповідно до інструкції конкретного продукту.

На практиці для цього може знадобитися добре просочена серветка або одразу декілька. Для видалення бактерій Сільва-Неш віддає перевагу милу та воді, а за потреби сильнішої дезінфекції радить розглянути багаторазовий засіб замість одноразових серветок.

Щітки для пилу

Одноразові пристосування для боротьби з пилом також не входять до списку фаворитів професіонала. Сільва-Неш називає їх витратним рішенням, яке може коштувати дорого й водночас бути не надто ефективним.

У більшості ситуацій він обходиться значно простішим інструментом — ганчіркою з мікрофібри. За його оцінкою, вона впорається із завданням у 99% випадків, хоча для окремих ситуацій можуть знадобитися й інші пристосування.

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Продукти, які обіцяють блискучу підлогу

Засіб із написом про «додатковий блиск» може виявитися зовсім не тим, що потрібно для очищення підлоги. Деякі такі продукти фактично створюють воскове фінішне покриття.

Проблеми виникають, якщо нанести його на погано очищену поверхню. Пил, волосся та інші забруднення залишаться під покриттям, а наступне нанесення створить іще один шар. Згодом, за словами експерта, для усунення такого нашарування може знадобитися знімати покриття.

Тому для повсякденного прибирання краще використовувати очищувач, який відповідає конкретному типу підлоги. Якщо ж поверхня втратила природний блиск, Сільва-Неш радить звернутися до професіоналів для його відновлення та надалі дотримуватися їхніх рекомендацій щодо догляду.

Поліролі для нержавіючої сталі

Продукти для нержавіючої сталі теж не завжди варто сприймати як повноцінні очищувачі. Їхнє завдання може полягати передусім у поліруванні вже чистої поверхні.

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Тож холодильник або іншу техніку спочатку потрібно очистити від залишків їжі та бруду. Лише після цього можна переходити до полірування. Причому великої кількості засобу не потрібно — експерт рекомендує добре розподіляти вже нанесений продукт, а не розпилювати нові порції.

Аміачні засоби для скла

Окрему небезпеку становить не сам факт використання очищувача з аміаком, а його можливе поєднання з іншою побутовою хімією.

Сільва-Неш застерігає насамперед від змішування аміаку з відбілювачем — така комбінація є токсичною. Ризик випадкової помилки зростає, коли людина не звертає уваги, що аміак уже міститься у засобі для скла.

Тому одним із варіантів є очищувач вікон без аміаку. У будь-якому разі експерт закликає не експериментувати зі змішуванням різних побутових засобів заради нібито кращого результату.

Нагадаємо, цвіль і бактерії можуть розмножуватися у вологих та важкодоступних місцях пральної машини. Простий спосіб очищення передбачає використання лише двох кухонних засобів.

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