Як прибрати запах із пральної машини: знадобляться два засоби, які є на кухні

Як прибрати затхлий запах із пральної машини: простий спосіб / © pexels.com

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Неприємний затхлий запах із пральної машини не завжди означає, що проблема в самій техніці. З часом усередині приладу можуть накопичуватися волога, залишки мийних засобів і бруд. У таких умовах розмножуються бактерії та може з’являтися цвіль, а разом із ними — характерний запах. Особливо цьому сприяють часте прання за низьких температур і звичка зачиняти дверцята машини одразу після прання. Волога залишається всередині, зокрема на гумовому ущільнювачі та інших ділянках, які не встигають висохнути.

Як пише видання Express, експертка з прибирання Шантель Міла запропонувала простий спосіб очищення пральної машини. Для нього знадобляться лише два засоби, які можна знайти на кухні, — білий оцет і засіб для миття посуду.

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Як прибрати затхлий запах із пральної машини

Насамперед увагу варто приділити місцям, де найчастіше затримуються волога і забруднення. Йдеться про гумовий ущільнювач дверцят, внутрішню поверхню самих дверцят, барабан та важкодоступні щілини.

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Для очищення Шантель Міла радить змішати білий оцет із засобом для миття посуду. Суміш можна нанести на губку або серветку з мікрофібри, а потім ретельно протерти внутрішні поверхні пральної машини, не оминаючи ділянки під гумовим ущільнювачем.

Білий оцет допомагає боротися із запахом завдяки оцтовій кислоті. Вона сприяє розчиненню мінеральних відкладень і мильного нальоту, які можуть залишатися всередині приладу. Також оцет допомагає видаляти забруднення та відкладення, пов’язані з жорсткою водою.

Засіб для миття посуду виконує інше завдання. Поверхнево-активні речовини в його складі допомагають відокремлювати жир, маслянисті залишки та бруд, які можуть накопичуватися на барабані й гумових ущільнювачах. Після цього забруднення легше змити водою.

Чи можна використовувати оцет під час прання

Білий оцет застосовують не лише для очищення самої машини. Він також може допомогти видалити з тканини залишки мийних засобів і мінеральних відкладень, а також забруднення, зокрема піт і шкірний жир. Через такі залишки речі іноді стають жорсткішими на дотик.

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Однак використовувати оцет потрібно обережно. Його надмірна кількість або неправильне застосування може пошкодити тканину чи з часом негативно вплинути на ущільнювач пральної машини.

Крім того, Better Homes & Gardens застерігає від постійного використання білого оцту під час прання. Особливо важливе правило — ніколи не змішувати оцет із хлорним відбілювачем або засобами, які його містять.

Нагадаємо, жорсткі рушники після прання не завжди означають, що тканина вже зносилася. Причиною можуть бути залишки засобів, які поступово накопичуються на бавовняних волокнах.

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