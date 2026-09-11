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Шахтар — Чорноморець: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 6-го туру УПЛ
Поєдинок відбудеться 14 вересня у Львові.
У понеділок, 14 вересня, донецький "Шахтар" та одеський "Чорноморець" позмагаються в матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
"Шахтар" з 12 очками після п'яти зіграних матчів наразі посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" мають однакову кількість залікових балів з "Поліссям", яке перебуває на другій позиції. Лідирують з 13 пунктами "Карпати", які у стартовому поєдинку 6-го туру розібралися з "Колосом" (2:0).
В останньому матчі "Шахтар" розійшовся бойовою нічиєю з нідерландським ПСВ у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Перед цим "помаранчево-чорні" здобули вольову перемогу над "Карпатами" (2:1) в УПЛ.
"Чорноморець" з 4 очками розташовується на 13-й сходинці в УПЛ. У попередньому поєдинку "моряки" зіграли внічию з "Лівим Берегом" (0:0).
Де дивитися матч Шахтар — Чорноморець
В Україні поєдинок "Шахтар" — "Чорноморець" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Чорноморець
Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Нічия — 7,50. Виграш одеситів — 25,00.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" став лідером на старті Ліги чемпіонів за цікавим показником.