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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" в УПЛ

"Гірники" пропустили першими, але зуміли переламати перебіг зустрічі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Карпати" — "Шахтар"

"Карпати" — "Шахтар" / © ФК Карпати

"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" в матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:2.

Уже на 12-й хвилині зустрічі "леви" відкрили рахунок — Назарій Русин відправив м'яч у ворота Дмитра Різника після прострілу Івана Калеро.

На 25-й хвилині "гірники" відігралися — Аліссон зіграв до центру штрафного майданчика на Марлона Гомеса, удар якого відбив голкіпер львів'ян Денис Марченко, але Лука Мейрелліш добив м'яч у ворота.

У другому таймі підопічні Арди Турана змогли вирвати перемогу — на 67-й хвилині Ізакі Сілва з глибини лівого флангу віддав вертикальний пас до центру штрафного майданчика на Аліссона, який точно пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Карпати" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (12 очок) піднявся на друге місце в УПЛ, наздогнавши лідера чемпіонату — "Полісся" (12 балів), якому "помаранчево-чорні" програли минулого туру. "Карпати" (10 пунктів) опустилися на третю позицію.

У наступному турі УПЛ донеччани 14 вересня зіграють з "Чорноморцем", а львів'яни 11 вересня позмагаються з "Колосом".

Перед цим "Шахтар" 10 вересня на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ у межах першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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