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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мессі відзначився голом і двома асистами в прощальному матчі за збірну Аргентини

39-річний Ліонель Мессі провів останній матч у кар'єрі за національну команду.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі, який наприкінці серпня оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини, зіграв прощальний матч за національну команду.

У ніч проти 7 жовтня "альбіселесте" у Буенос-Айресі, столиці Аргентини, в товариському поєдинку розгромили Бенін з рахунком 3:0.

Мессі вийшов у стартовому складі збірної Аргентини та відіграв увесь матч. У ньому 39-річний нападник забив гол та віддав два асисти.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Але одразу після перерви господарі відкрили рахунок — Ніколас Отаменді замкнув подачу Мессі з кутового.

Зазначимо, що 38-річний центральний захисник після завершення чемпіонату світу-2026 також оголосив про відхід зі збірної Аргентини, але в цій грі разом з Мессі востаннє вийшов на поле у футболці "альбіселесте".

На 61-й хвилині Лео відзначився ще одним асистом, після якого Ніко Пас забив ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.

А вже на 71-й хвилині Мессі забив і сам, реалізувавши пенальті у ворота бенінців. Для нього цей гол став 126-м в останньому 208-му поєдинку за збірну Аргентини.

Огляд матчу

Нагадаємо, Мессі дебютував за збірну Аргентини 2005 року. У складі національної команди він став олімпійським чемпіоном 2008 року та переможцем Фіналіссіми (2022). Також Лео виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), двічі був фіналістом Мундіалів (2014, 2026).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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