Іспанія здобула вольову перемогу над Хорватією та вийшла до плейоф Ліги націй

Збірна Іспанії / © Associated Press

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Збірна Іспанії на виїзді здобула вольову перемогу над Хорватією в матчі четвертого туру групи 3 Дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Полюд" у хорватському місті Спліт завершився з рахунком 1:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — відзначився Іван Перішич.

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Після перерви іспанці відігралися — на 61-й хвилині забив Мікель Меріно.

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На 79-й хвилині хорвати залишилися в меншості — Перішич заробив другу жовту картку.

Іспанія скористалася чисельною перевагою і вирвала перемогу — на 88-й хвилині точного удару завдав Мікель Меріно.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету Англія на своєму полі розгромила Чехію (3:0).

Вигравши всі чотири матчі в нинішньому розіграші Ліги націй, Іспанія (12 очок) лідирує у своїй групі та достроково вийшла до плейоф. Далі розташувалися Англія (9 балів), Хорватія (3) та Чехія (0).

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У наступному турі Іспанія в гостях зіграє з Чехією, а Хорватія на виїзді позмагається з Англією. Обидва матчі відбудуться 12 листопада.

Раніше повідомлялося, що Португалія без Роналду обіграла Норвегію та першою вийшла до плейоф Ліги націй.

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