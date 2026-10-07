США звернулися до своїх громадян через можливу чуму в Росії: що радить посольство

США / © Associated Press

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Посольство США в Росії опублікувало офіційне медичне попередження через повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області, який завершився смертю людини.

Американська дипмісія заявила, що стежить за інформацією про ситуацію, зокрема про карантинні заходи та обмеження в медичних закладах.

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Водночас у США наголошують: обставини цього випадку та сам діагноз наразі залишаються непідтвердженими. Центри з контролю та профілактики захворювань США також заявили, що відстежують ситуацію і поки не бачать ознак ширшої загрози для Сполучених Штатів.

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Посольство нагадало американцям, що можливості уряду США допомагати своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви, обмежені.

Також залишається чинною рекомендація Держдепартаменту не їздити до Росії, а громадянам США, які вже перебувають там, — залишити країну. Рівень попередження для РФ залишається максимальним — Level 4: Do Not Travel.

Що відомо про можливий випадок чуми

Міжнародна увага до ситуації посилилася після смерті працівниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Російська сторона заявляє, що причиною смерті була пневмонія невстановленого походження, а зараження чумою офіційно не підтверджене.

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Вашингтон закликав Москву оперативно та відкрито надати достовірну інформацію про інцидент.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.

Загадкова смерть молодої науковиці від імовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.

Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.

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