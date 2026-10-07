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США звернулися до своїх громадян через можливу чуму в Росії: що радить посольство
Посольство США в Москві оприлюднило медичне попередження через повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області РФ та нагадало американцям про рекомендацію залишити Росію
Посольство США в Росії опублікувало офіційне медичне попередження через повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області, який завершився смертю людини.
Американська дипмісія заявила, що стежить за інформацією про ситуацію, зокрема про карантинні заходи та обмеження в медичних закладах.
Водночас у США наголошують: обставини цього випадку та сам діагноз наразі залишаються непідтвердженими. Центри з контролю та профілактики захворювань США також заявили, що відстежують ситуацію і поки не бачать ознак ширшої загрози для Сполучених Штатів.
Посольство нагадало американцям, що можливості уряду США допомагати своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви, обмежені.
Також залишається чинною рекомендація Держдепартаменту не їздити до Росії, а громадянам США, які вже перебувають там, — залишити країну. Рівень попередження для РФ залишається максимальним — Level 4: Do Not Travel.
Що відомо про можливий випадок чуми
Міжнародна увага до ситуації посилилася після смерті працівниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Російська сторона заявляє, що причиною смерті була пневмонія невстановленого походження, а зараження чумою офіційно не підтверджене.
Вашингтон закликав Москву оперативно та відкрито надати достовірну інформацію про інцидент.
Спалах чуми в Росії — останні новини
Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.
Загадкова смерть молодої науковиці від імовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.
Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.