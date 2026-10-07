ТЦК мобілізував студента, бо той не знав, які предмети вивчає: що вирішив суд

Суд скасував мобілізацію студента, якого ТЦК призвав через незнання навчального плану / © ТСН.ua

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В Україні суд визнав протиправним скасування відстрочки від мобілізації студента, якого призвали до війська після того, як він не зміг відповісти на запитання працівників ТЦК про навчальну програму. Суд наголосив, що ТЦК не має повноважень самостійно оцінювати успішність студента або перевіряти, наскільки добре він знає навчальний план.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду.

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Позивач навчався за денною формою у Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

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Проте 25 липня 2026 року комісія при ТЦК, яка розглядала надання відстрочок, скасувала відстрочку чоловіка в системі «Оберіг».

У ТЦК пояснили це сумнівами щодо того, чи справді він навчається. За версією військкомату, під час перевірки студент не зміг надати достатньо інформації про свою освітню програму, навчальний план, профільні дисципліни та організацію навчального процесу.

Після цього чоловіка мобілізували.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що ТЦК не уповноважений оцінювати академічні знання студента, його успішність чи виконання навчального плану. Такі питання належать до компетенції навчального закладу.

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Так само ТЦК не надав документів навчального закладу про невиконання чоловіком індивідуального навчального плану, припинення навчання або втрату статусу здобувача освіти.

Сам факт того, що людина не змогла відповісти на запитання про освітню програму, не доводить, що вона втратила статус здобувача освіти або право на відстрочку.

Оскільки на момент мобілізації чоловік мав діючу відстрочку, суд ухвалив, що наказ про його мобілізацію не був законноним.

Суд також відхилив аргументи про те, що наказ про мобілізацію уже виконаний і тому його не можна скасувати.

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У результаті суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував рішення про мобілізацію студента. Військову частину зобов’язали звільнити позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Раніше у Львові 21-річний син військового заявив, що його вдарили і розпилили в очі газ працівники ТЦК.

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