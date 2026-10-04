Зупинили працівники ТЦК: що потрібно зробити перед тим, як показати документи

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Під час законної перевірки документів працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний громадянин повинен пред’явити військово-обліковий документ, а також документ, що посвідчує особу. Водночас закон не зобов’язує його передавати оригінали документів у руки працівника ТЦК.

Про це адвокатка Олена Воронкова розповіла в коментарі виданню «Телеграф».

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За її словами, спочатку громадянину варто переконатися, що перевірку проводить уповноважена особа.

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Що повинен зробити працівник ТЦК

Перед перевіркою документів представник ТЦК повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, якщо воно є, а також посаду. Крім того, він має пред’явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом із відповідним документом, що посвідчує його особу.

«Перш ніж щось вимагати в особи, самі працівники мають дотриматись норм законодавства», — наголосила Воронкова.

Таким чином, громадянин має право спочатку встановити, з ким саме він спілкується і чи має ця людина відповідні повноваження.

Чи потрібно передавати документи в руки?

Якщо представник ТЦК належним чином уповноважений проводити перевірку, військовозобов’язаний зобов’язаний пред’явити необхідні документи. Водночас вимоги саме передати їх працівникові в руки закон не встановлює.

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«Працівники ТЦК та СП можуть перевіряти виключно військово-облікові документи, працівники поліції вже вимагати документ, який посвідчує особу», — пояснила адвокатка.

Отже, під час перевірки громадянин може показати військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, залишаючи оригінали у себе.

Перевірка документів у передбачених законом випадках є обов’язком громадянина, однак це не означає, що він повинен віддавати свої документи сторонній особі для утримання чи огляду поза межами необхідної перевірки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16118, який пропонує надавати відстрочку та право на звільнення за доглядом за літніми й хворими родичами, але лише за суворого дотримання низки умов і медичних підтверджень.

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