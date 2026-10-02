Самого діагнозу буде замало: у Раді готують нові умови для відстрочки

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №16118, покликаний розширити перелік підстав для отримання відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби під час воєнного стану. Документ стосується випадків, коли військовозобов’язаний чи військовослужбовець опікується літніми батьками або членами родини другого ступеня споріднення, які втратили здатність до самообслуговування.

Проте автори ініціативи наголошують: самі по собі похилий вік, наявність хронічних захворювань чи встановлена інвалідність не даватимуть автоматичного права на відстрочку, пише «Судово-юридична газета».

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Ключові умови законопроєкту №16118

Реальна втрата здатності до самообслуговування

Норма орієнтована на випадки, коли людина через захворювання, когнітивні розлади чи інші порушення не може самостійно пересуватися, харчуватися, приймати ліки чи дотримуватися особистої гігієни. Якщо родич має декілька діагнозів, але може забезпечувати свої базові потреби сам — відстрочку надавати не будуть.

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Обов’язкове медичне підтвердження

Потребу в постійному сторонньому догляді доведеться доводити документально. Для цього знадобиться офіційний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або рішення спеціальної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Відсутність інших працездатних родичів

Скористатися цією підставою можна буде лише за умови, що в родині немає інших членів першого ступеня споріднення, здатних здійснювати догляд. Винятком є випадки, коли такі родичі самі потребують опіки або вже доглядають за іншими хворими членами сім’ї.

Право на звільнення для військовослужбовців

Аналогічні зміни пропонується внести й до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Якщо законопроєкт ухвалять, бійці ЗСУ матимуть право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за аналогічних умов — у разі необхідності постійного догляду за батьками або родичами другого ступеня споріднення за відсутності інших доглядачів.

Наразі документ №16118 залишається лише законопроєктом і перебуває на розгляді Верховної Ради. Запропоновані норми набрають чинності лише у разі його успішного голосування та підписання Президентом.

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