Кого не мобілізують у жовтні: повний перелік підстав для відстрочки

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні під час загальної мобілізації чоловіки з законними підставами можуть оформити відстрочку від служби. Зробити це можна через ЦНАП або застосунок «Резерв+» — офіційно оформлений статус захищає від примусового призову.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на статтю 23 Закону України № 3543.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації у жовтні

Останнім часом зміни до цієї норми не вносилися, тому в жовтні правила залишаються як і раніше. Тому право на відстрочку мають:

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За станом здоров’я та через полон. Чоловіки з інвалідністю будь-якої групи (відстрочка зазвичай надається на 6 або 12 місяців), а також особи, які перебували в російському полоні чи були позбавлені свободи внаслідок агресії РФ.

За сімейними обставинами. Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей (за відсутності заборгованості зі сплати аліментів), батьки-одинаки, усиновлювачі дітей-сиріт, а також батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Через догляд за близькими. Чоловіки, які доглядають за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю, якщо у підопічних немає інших працездатних родичів. Догляд за батьками дружини дозволяється оформити лише тоді, коли сама дружина не може цього робити і відсутні інші близькі родичі.

Втрата близьких на війні. Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військової служби.

Навчання та викладацька діяльність. Студенти, які здобувають першу вищу освіту на денній формі у закладах професійної та вищої освіти, а також вчителі й викладачі, які працюють у навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Якщо документи паперові, їх подають через ЦНАП, а якщо електронні — через застосунок «Резерв+». Заяву розглядають від 7 до 15 робочих днів. Тимчасова відстрочка має продовжуватися автоматично, однак у разі збоїв у системі статус потрібно поновлювати вручну.

Сама наявність підстав від мобілізації не звільняє — відстрочку потрібно обов’язково оформити офіційно. Чоловіки з оформленим статусом можуть піти до ЗСУ лише добровільно, а виписку з документа радять постійно мати при собі.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має оформлену відстрочку чи бронювання.

Раніше ми писали, що від 1 жовтня правила мобілізації для жінок в Україні не зміняться — примусовий призов відсутній, служба можлива лише добровільно за контрактом. На обліку зобов’язані перебувати лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою.

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