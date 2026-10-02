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Цінники на АЗС можуть шокувати: експерт попередив про стресовий сценарій для водіїв
Експерт пояснив, скільки на заправках може коштувати бензин та дизель. Він назвав стресовий сценарій.
Військове протистоянні між США та Іраном у вересні розгортається за найгіршим сценарієм, що спричинило стрімке здорожчання нафти у світі. Це одразу потягнуло за собою зростання вартості пального на європейському та українському ринках.
Про це у коментарі ТСН.ua сказав експерт Геннадій Рябцев.
Що буде із вартістю дизеля
Через високу невизначеність на світових ринках називати конкретні цінники з точністю до гривні зараз неетично, зазначає експерт. До кінця осені збережеться висока волатильність (швидкі й різкі коливання цін), причому дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин.
«Подальша траєкторія цін залежатиме передусім від котирувань нафтопродуктів у Європі, доступності дизелю, логістики, валютного курсу та податкового навантаження», — пояснює Геннадій Рябцев.
Чому АЗС піднімають ціни миттєво, а опускають неохоче
Окремим фактором впливу на гаманці водіїв є поведінка самих операторів ринку пального, які прагнуть перекласти власні ризики на покупців.
«Оператори традиційно намагаються перекласти значну частину власних цінових, валютних і логістичних ризиків на кінцевого споживача. Причому роблять це асиметрично: коли очікується подорожчання ресурсу, роздрібні ціни нерідко починають зростати ще до того, як дорожчий ресурс фізично потрапив на АЗС. Коли ж зовнішні котирування знижуються, оператори зазвичай посилаються на необхідність спочатку реалізувати раніше придбані дорогі запаси», — зазначає фахівець.
Чи коштуватиме пальне 120 грн/л: за яких умов можливий стресовий сценарій
За оцінкою Геннадія Рябцева, дефіциту чи зникнення пального з АЗС очікувати не варто — ризик полягає виключно у тому, скільки за нього доведеться платити.
Позначка в 115–120 грн за літр є стресовим ціновим сценарієм, для реалізації якого має збігтися ціла низка несприятливих факторів:
Збереження або поглиблення світового дефіциту дизпального;
Високі європейські котирування;
Логістичні проблеми та зростання вартості доставки;
Девальвація гривні.
Якщо ж ситуація на зовнішньому ринку стабілізується, а котирування нафтопродуктів підуть донизу, підстав для реалізації такого стресового сценарію стане значно менше.