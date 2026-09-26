Ціни на пальне зашкалюють: де найдешевше заправити автівку 26 вересня

Пальне здорожчало / © Associated Press

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Сьогодні, 26 вересня, низка найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

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Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,58 грн за літр, дизельного пального — 99,23 грн за літр.

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Порівняно з попереднім днем зміни зафіксовано, зокрема, у мережах WOG та KLO. На WOG стандартний бензин А-95 подешевшав із 92,90 до 92 грн/л, А-95+ — із 95,90 до 94,60 грн/л. Дизель став дешевшим на 1,10 грн — до 98,80 грн/л. Водночас дизель преміумкласу подорожчав із 99,90 до 100,90 грн/л.

На KLO дизельне пальне подешевшало з 99,80 до 97,90 грн/л. Вартість бензину А-95 залишилася на рівні 85,90 грн/л, А-95+ — 92 грн/л. А-92 продають по 84,50 грн/л, А-100 — по 99,90 грн/л.

На UPG ціна бензину А-95 становить 88,90 грн/л, А-95+ — 91,90 грн/л. Дизель коштує 97,90 грн/л, дизель преміумкласу — 99,90 грн/л. А-100 продають по 99,90 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» бензин А-95 коштує 88,90 грн/л, А-95+ — 88,90 грн/л, А-92 — 86,90 грн/л. Дизель продають по 97,90 грн/л, преміальний дизель — по 99,90 грн/л.

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Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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