Українців закликали зробити запас пального: що сталося

«Щоб не було паніки та черг»: експерт закликав українців зробити запас пального / © ТСН

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В Україні наразі немає підстав очікувати загального дефіциту пального. Однак через прицільні атаки російських окупантів можливі тимчасові перебої з його постачанням. Аби уникнути черг на АЗС та ажіотажного попиту, водіям, бізнесу й місцевій владі варто завчасно сформувати певний резерв палива.

Про це заявив експерт паливного ринку, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, передають Новини.LIVE.

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«У мене немає сумнівів, що буде все гаразд з пальним. Тобто це абсолютно треба розуміти, як просто терор мирного населення. Заправні станції працюють, постачання є. Багато буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація навколо атак на наші логістичні коридори. Тобто якщо ворог буде атакувати, а він це вже робить, то я не виключаю, що можуть бути певні перебої з постачанням», — попередив експерт.

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За його словами, у разі пошкодження ключових маршрутів потрібен певний час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків новими каналами. Саме для того, щоб безболісно пережити ці технічні паузи, фахівець радить не відкладати заправку та підготувати невеликі запаси.

«Я думаю закликаю тих, у кого є така можливість — від водіїв до громадських організацій, муніципалітетів, комерційних промислових компаній — все ж таки мати певний запас пального для того, щоб саме пройти оці періоди, коли ми будемо налагоджувати нові канали постачання або їх просто ремонтувати. Тому, щоб не було ажіотажу, нам треба от бути готовими до цього. А пальне і ці гроші, вони не пропадуть», — підсумував Сергій Куюн.

Раніше у військовій адміністрації Києва пояснили, навіщо Росія цілить по АЗС та чи загрожує столиці раптовий дефіцит пального.

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