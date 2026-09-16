Скандал із арештом жінки обернувся закриттям поліцейського відділку: що сталося

Поліція / © Associated Press

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У штаті США Техас розформують поліцейський відділок міста Тринідад. Це сталося після гучного арешту місцевої жительки Дженніфер Комбс, яка поскаржилася у соцмережах на брудну питну воду.

Про це повідомляє видання UNILAD.

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У травні Дженніфер Комбс написала у Facebook, що через бактерії у водопроводі люди потрапили до лікарні. За цей допис правоохоронці затримали жінку на ніч, звинувативши у тяжкому злочині — нібито вона сіяла паніку та спровокувала хибну тривогу.

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Втім, ще 21 квітня сама міська влада офіційно закликала жителів кип’ятити воду, аби «уникнути шкідливих бактерій». Попри обурення людей, очільник поліції Чарльз Грегорі наполягав на своїй правоті та називав справу проти Комбс «вирішеною й остаточною». Також копи заарештували громадянського журналіста Вінстона Ноулза, який підтримав жінку та повісив біля міськради плакат із критикою поліції.

Коли історія набула всеамериканського розголосу, звинувачення з обох зняли, а шеф поліції Грегорі 19 червня пішов у відставку.

«Протягом місяців громадян, які ставили під сумнів цей департамент, звільняли, нападали, а в моєму випадку заарештовували. Тепер державне агентство, відповідальне за регулювання правоохоронної діяльності Техасу, підтвердило, що цей департамент не зміг продемонструвати дотримання навіть мінімальних стандартів. Ми ніколи не були проблемою. Ми її викривали», — написала пізніше у Facebook Дженніфер Комбс.

За даними KETK та FOX 4, 9 вересня Техаська комісія з правоохоронної діяльності надіслала меру Деннісу Хоусу лист про відкликання ліцензії в поліцейського відділу.

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У документі вказали, що підрозділ «не виконав мінімальних стандартів» і «не довів користі для громади». Перевірка виявила порушення 18 правил, зокрема щодо застосування сили, дій під час стрілянини, переслідування авто та професійної етики.

«Протягом багатьох років було багато недбалості. Ми рухаємося в позитивному напрямку. Нам потрібно подолати все це», — заявив мер Денніс Хоус у коментарі FOX 4 News.

Мер додав, що рішення про закриття відділку з п’ятьма штатними та кількома позаштатними копами «не стало несподіванкою». Відтепер безпекою в Тринідаді, де мешкає близько 800 людей, опікуватиметься офіс шерифа округу Гендерсон.

Нагадаємо, міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі громадян Росії, яких американська влада пов’язує з російськими спецслужбами.

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