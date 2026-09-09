Працівники ТЦК влаштували гонитву біля гімназії: у Дніпрі розгорівся скандал через інцидент із перцевим газом

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У місті Дніпрі стався інцидент за участі працівників ТЦК на території навчального закладу під час уроку фізкультури, коли на стадіоні перебували школярі. Обставини цієї події сторони описують по-різному.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, працівники ТЦК та СП нібито переслідували військовозобов’язаного чоловіка та застосували під час цього перцевий балончик у присутності дітей, деякі з них постраждали.

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На опублікованому відео інциденту, який стався на території 121-ї гімназії міста під час уроку фізкультури, видно дітей, які перебувають на території стадіону, а також дорослих жінок, які проганяють військовослужбовців.

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Водночас ці кадри не дають змоги встановити всі обставини конфлікту та визначити, хто саме застосував перцевий газ.

Що відбувалося на території гімназії

У коментарі місцевому виданню «Дніпро. Оперативний» в. о. директорки 121-ї гімназії Дніпра розповіла, що інцидент стався під час уроку фізичної культури на стадіоні навчального закладу. За її словами, невідомі люди переслідували чоловіка, водночас розпорошували сльозогінний газ.

«Постраждала вчителька наша, її штовхнули на землю. Зараз все нормально, але більше діти перехвилювалися від того, що вони побачили, що за чоловіком гналися», — повідомила керівниця гімназії.

За її словами, школярі сильно перелякалися через побачене. Наразі на місці працює слідча група, яка опитує свідків, працівників навчального закладу та батьків дітей.

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Очевидці також стверджують, що вчителька фізкультури через події на стадіоні знепритомніла та вдарилася головою. За їхніми словами, після інциденту вона нібито вирішила подати заяву на звільнення. Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено.

Що кажуть у ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація про нібито застосування військовослужбовцями газового балончика проти дітей та дорослих є неправдивою.

За версією ТЦК, 9 вересня група оповіщення спільно зі співробітниками поліції зупинила цивільного чоловіка призовного віку та попросила його пред’явити військово-облікові документи. У ТЦК стверджують, що чоловік відмовився виконувати вимогу, після чого ліг на землю, схопився за кущ і почав голосно кричати.

Після цього, за твердженням представників ТЦК, до місця події почали підходити матері з дітьми та інші чоловіки. У відомстві заявляють, що частина цивільних поводилася агресивно щодо військовослужбовців і поліцейських, використовувала ненормативну лексику та погрожувала їм.

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У ТЦК стверджують, що через загрозу подальшої ескалації конфлікту група оповіщення вирішила залишити місце події. Водночас, за версією відомства, саме цивільні особи з натовпу застосували перцевий газ у бік військовослужбовців, коли ті сідали до службового автомобіля.

Таким чином, ключова обставина інциденту — хто саме застосував газ — наразі залишається спірною: представники навчального закладу та очевидці описують ситуацію як переслідування чоловіка із застосуванням сльозогінного газу, тоді як ТЦК заперечує використання балончика своїми співробітниками та заявляє про напад із боку цивільних.

У ТЦК заявили про службове розслідування

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП також повідомили, що після проведення службового розслідування буде ухвалено рішення щодо можливого звернення до Національної поліції з повідомленням про кримінальне правопорушення.

У відомстві пов’язали інцидент із проблемою конфліктів між групами оповіщення та цивільними під час заходів із перевірки військово-облікових документів. Представники ТЦК заявили, що вважають такі випадки наслідком підтримки громадянами людей, які намагаються уникнути мобілізації.

Поліція проводить перевірку

У поліції Дніпра повідомили, що проводять перевірку за фактом подій, які сталися 9 вересня біля одного з навчальних закладів Індустріального району міста.

За попередньою інформацією правоохоронців, між групою оповіщення, до складу якої входили поліцейські, та місцевими мешканцями стався конфлікт. Під час нього було застосовано газовий балончик.

У поліції зазначили, що подію зафіксовано. Окремо призначено службове розслідування щодо дій працівників поліції. Під час перевірки правоохоронці мають встановити всі обставини інциденту та надати оцінку діям його учасників.

Нагадаємо, у місті Мукачеве на Закарпатті працівники ТЦК силою заштовхали в бус велосипедиста, а його велосипед залишили на дорозі. Що зараз із чоловіком — невідомо.

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