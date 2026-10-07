РФ накрила Україну балістикою, «Цирконами», крилатими ракетами і дронами: які регіони опинилися під прицілом (оновлено)

Масована атака на Україну. / © ТСН.ua

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Цієї ночі Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Окупаційне військо запустило ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися кілька регіонів, де пролунали потужні вибухи. Станом на 07:00 атака триває.

Що відомо про нічну атаку і які наслідки ударів, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У ранковому звіті Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ запустила по Україні ударні дрони і різні ракети. Сили ППО знищили 161 повітряну ціль. Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

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Вночі і зранку Росія атакувала Україну:

протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс» із Ростовської області;

балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької областей;

48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, «Іскандер-К», «Калібр» із Вологодської та Курської областей і Каспійського моря;

130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Гвардійського.

За даними військових, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль:

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Онікс»;

39 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К», «Калібр» (інформація стосовно ще 6 крилатих ракет уточняється);

117 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Де лунали вибухи

Під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася Полтаська область. Зранку у Кременчуку лунали вибухи, сталися влучання.

Крилаті ракети також вдарили по Прилуках на Чернігівщині, а також летіли на Кіровоградщину — на Світловодськ і Олександрію. До слова, це місто опинилося під масштабним ударом.

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Водночас балістичні ракети Росія спрямувала на Київ і Київську область, а також на Дніпро.

Вранішня атака

Станом на 09:00 атака триває. У низці областей наразі існує загроза безпілотників. Зокрема, реактивні БпЛА фіксують в Одеській області, на Чернігівщині та Миколаївщині курсом на Запоріжжя.

Мапа тривог. Станом на 09:19 середи, 7 жовтня.

Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, монітори попереджали, що РФ готує нову атаку, яка може статися вночі проти 7 жовтня. Зокрема, було зафіксовано передислокації бортів з Далекого Сходу ближче до кордону України.

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